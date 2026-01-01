Новината от последните часове, че Еврокомисията преминава към следващия по-строг етап на процедурата по свръхдефицит за България предизвика бурни политически реакции. Брюксел ще предложи на Съвета на ЕС да наложи глоба на страната ни, както и да се предприемат стъпки за замразяване на европлащания към България. Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември. Глобата може да бъде до 0.02% от Брутния ни вътрешен продукт за 2026 година. Сметките показват, че при БВП за миналата година от 125 млрд. евро глобата може да достигне 25 милиона евро.

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ГЕРБ

"ЕК препоръчва глоба за България заради неизпълнени бюджетни ангажименти. Правителството дължи отговори, а не оправдания. Кой взе решенията, довели до тази ситуация, за което от ГЕРБ предупреждавахме?! Как и дали ще бъде предотвратена санкцията", това коментира в профила си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод новината.

По думите му политическата отговорност има имена и не може да остане анонимна.

"Не може да има само сметка за плащане от българските граждани", допълва той.

Това е един изключително сериозен и лош знак, който българското правителство получи днес, коментира и Теменужка Петкова от ГЕРБ.

"Когато Европейската комисия казва, че случаят на България е особено тежък по отношение на неизпълнение на мерките, свързани с процедурата по свръхдефицит, това не означава нищо друго, освен липса на доверие, снемане на доверието от страна на Европейската комисия в правителството на България", посочи тя.

По думите й "Прогресивна България" е успяла да сбъдне най-лошия сценарий за публичните финанси на страната.

"Подобно нещо никога не се е случвало до настоящия момент. България е изправена пред това да понесе санкция, която може да достигне до 0.02-процентни пункта от БВП на страната и това ще стане съвсем скоро - на 11 декември. Тогава Европейската комисия ще внесе на ECOFIN предложение, което Съветът ще гласува за санкция по отношение на България. Това е много лош сценарий. Ние многократно предупреждавахме", допълни Теченужка Петкова.

"Демократична България"

Налагането на глоба от Европейската комисия (ЕК) заради големия дефицит показва недоверие към правителството, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по повод информацията, че ЕК е препоръчала налагането на глоба на България заради неизпълнение на процедурата за свръхдефицит. Това съобщиха от пресцентъра на „Демократична България“.

„От седмици предупреждавахме, че това ще се случи. Когато обаче отправяхме предупрежденията си, министри от правителството заявяваха, че подобно нещо е невъзможно. За да не бъде наложена глобата, две трети от финансовите министри в ЕС трябва да гласуват „против“. На практика това е невъзможно“, коментира Мирчев.

„Самият размер на глобата не е толкова голям, но символично тя означава, че България е ненадежден партньор в еврозоната, не спазва ангажиментите си и фискалната дисциплина и не предприема мерки за оздравяване на бюджета“, допълни Мирчев.

Народният представител припомни, че от „Демократична България“ са представили конкретни предложения за намаляване на дефицита под 3% още с бюджета за 2027 г., но те са били отхвърлени от „Прогресивна България“.

"Продължаваме Промяната"

Това, което чухме и видяхме, е звучен шамар от Брюксел за българското правителство. Това, което ние обяснявахме с бюджетите и за 2026, и за 2027, че е пълна катастрофа, току-що беше потвърдено от Европейската комисия. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев.

„Заради некадърността на правителството и на финансовия им екип България ще трябва да плати 25 милиона евро глоба. Тези пари не се намериха, за да може да се оправят заплатите на лекарите. Цялата българска икономика и общество страдат заради некомпетентността на това правителство”, коментира той.

„Моят призив към Министерството на финансите и Министерския съвет е да изтеглят трите закона за бюджета. Те все още не са приети на първо четене и могат да бъдат изтеглени от парламента. Да ги изтеглят от утрешната програма на парламента, да ги преработят и да внесат компетентен бюджет, който не ощетява българските граждани и не води икономиката към крах”, каза още Василев.

"Възраждане"

Това, което Европейската комисия ни казва е, че правителството свива разходите много бавно. Моето мнение обаче е, че те не са в позиция да ни го казват, защото повече от 10 държави в ЕС в момента са в процедура по свръхдефицит. Това коментира депутатът от „Възраждане” Димо Дренчев.

„Не е станало нищо драматично. Това е част от един процес. Първият сигнал дойде още през октомври. Окончателното решение ще бъде взето до края на тази година”, каза той.

Той допълни, че рязкото свиване на разходите, което те препоръчват, всъщност ще вкара страната ни в рецесия. „Те препоръчват бюджетните разходи да нарастват с малко над 4%, докато в проектобюджета, който ще бъде приет без особени изменения, те нарастват с 2,5 милиарда евро, или с около 10% - повече от два пъти над тяхната препоръка. Правителството би трябвало да преразгледа бюджета поне за 2027 година. Управляващите избраха пътя на най-малкото съпротивление. Увеличават данъците, за да могат да харчат повече за социални разходи. Това не е правилният път”, коментира депутатът.

„Препоръчвам и на нашето правителство, и на тези в Страсбург да послушат европейските граждани, както и да видят за какво са всички протести в Италия, Франция и Германия. Нека бъдем по-прагматични, да намалим разходите по Зелената сделка, която се вижда, че вече не се възприема от никого освен от ЕС, и да се грижим повече за собствените си граждани - и българското правителство, и европейските институции”, каза той.