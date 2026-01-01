Най-малко шестима души са загубили живота си, а други десет са пострадали при експлозия в жилищен квартал на виетнамската столица Ханой. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на полицията и местни държавни медии.

Инцидентът е станал около 8:00 ч. сутринта местно време (3:00 ч. българско време) в хранителен магазин на улица „Донг Да“. Силата на взрива е нанесла тежки поражения на сградата, а прозорците на съседни постройки са били изпочупени, информира изданието „Ви Ен Експрес“.

От Министерството на обществената сигурност посочват, че според първоначалните оценки причината за експлозията е газ, използван за готвене.

Спасителните екипи продължават издирвателните действия на мястото на инцидента. Пострадалите са транспортирани до близки лечебни заведения.