Кметът на Варна Благомир Коцев депозира жалба срещу Решение № 386 на Общинската избирателна комисия – Варна от 23 ноември 2026 г., с което са прекратени предсрочно пълномощията му. Жалбата е подадена в законовия срок до Административния съд – Варна чрез ОИК. В нея той оспорва законността на решението и иска съдът да спре предварителното му изпълнение, съобщиха от община Варна.

В жалбата са изложени аргументи за допуснати нарушения при процедурата. Сред тях са забавеното с повече от година произнасяне на ОИК, липсата на уведомяване за заседанието на 23 ноември и невъзможността кметът да се запознае с доказателствата и да представи позицията си пред комисията.

Оспорва се и изводът, че Благомир Коцев е отсъствал неоснователно от работното си място. Според изложените аргументи отсъствието му е свързано с незаконното му задържане и ползването на отпуск, а не с отказ да изпълнява задълженията си като кмет.

В искането за спиране на предварителното изпълнение се посочват и рисковете за работата на Община Варна. Според жалбата създадената правна несигурност може да затрудни разплащанията, изпълнението на договори, обществените поръчки, управлението на общинската собственост и реализацията на проекти с национално и европейско финансиране.

Посочва се, че това може да доведе до забавяне на административни процеси, финансови последици и оспорване на решения и действия на общината.

С жалбата се настоява Административният съд – Варна да отмени решението на ОИК и да спре предварителното му изпълнение до окончателното произнасяне по случая.

Община Варна продължава работата си и изпълнението на задълженията към гражданите. Осигуряването на нормалното функциониране на администрацията, финансовите процеси и текущите дейности остава основен приоритет.

Припомняме, че Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна вчера взе решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулиране на издаденото му удостоверение. Решението е прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“, съобщи председателят на комисията Велин Жеков.

Пред журналисти Благомир Коцев определи отстраняването си като преврат и заяви, че зад него стоят икономически интереси, насочени към овладяване на общинската администрация и публичните финанси. „Снощи кукловодите на ОИК и Общинския съвет взеха решение да направят преврат във Варна и да отстранят кмета на града“, заяви той.

Коцев заяви, че ще обжалва още днес решението на Общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията му. Той съобщи, че е издал заповед, с която възлага на заместник-кмета по социални дейности и здравеопазване Снежана Апостолова да го замества през следващите дни.

Той каза още, че ще сезира прокуратурата за всичко, което знае, което е казвал и което все още не е казвал. „Получавал съм лични заплахи. Запалването на беседките в комплекс „Хоризонт“ не е случайно. В личен разговор човекът, който ги е запалил, ми каза, че го е направил, защото не му разрешавам конкретен обект заради проблеми със строителните книжа“, посочи Коцев.

Защо ОИК реши да прекрати предсрочно мандата на Коцев?

До решението се стигна след разглеждане на сигнали, свързани с отпуските на Благомир Коцев през 2025 година, когато той се намираше в ареста.

По думите на Велин Жеков в началото на заседанието членовете на ОИК са решили да разделят постъпилите сигнали според годината на подаването им. Два от тях са внесени през 2025 г., а останалите три – през 2026 г.

Председателят на комисията обясни, че процедурата по първите два сигнала вече е приключила, което е позволило разглеждането им по същество.

На заседанието са били представени два проекта за решение. Първият е предвиждал да не бъде установено нарушение, но не е получил необходимата подкрепа.

Вторият проект, който е бил приет, установява нарушения на чл. 42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). На това основание комисията е решила да прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев като кмет на Варна.

От общо 27 членове на Общинската избирателна комисия на заседанието са присъствали 26. При гласуването 20 са подкрепили прекратяването на кметските пълномощия, а шестима са гласували против.

Как се стигна до казуса с отпуските на Благомир Коцев?

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. при акция на антикорупционната комисия във Варна. Срещу него бяха повдигнати обвинения, свързани с корупция и участие в организирана престъпна група.

По време на задържането си Коцев използва различни видове отпуск, а функциите му временно се изпълняваха от заместник-кмета Павел Попов. През ноември 2025 г. в Общинската избирателна комисия постъпиха сигнали с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му заради твърдения за неправомерно отсъствие от работа.

Според предоставената тогава от общинската администрация информация Коцев е използвал платен отпуск за 2025 г., прехвърлени дни от предходната година, отпуск при раждане на дете и осем дни неплатен отпуск.

Основният правен спор е дали кмет, който заема изборна длъжност, има право да ползва неплатен отпуск и да прехвърля неизползвани дни платен отпуск от предходна година.

През ноември 2025 г. ОИК отложи произнасянето си, за да събере допълнителни документи. През февруари 2026 г. Административният съд във Варна прекрати производство по жалба срещу мълчалив отказ на комисията да се произнесе по сигналите, като прие, че жалбоподателят няма необходимия правен интерес.

На 9 ноември 2026 г. беше внесен нов сигнал, свързан с отпуските на Коцев през 2025 и 2026 г. Това доведе до нова проверка от страна на ОИК и последвалото решение за прекратяване на пълномощията му.

Казусът има и съдебен прецедент – отстраняването на бившия кмет на Галиче Ценчо Чоков, при което Върховният административен съд се произнесе по допустимостта на определени видове отпуск за кметове. Според юристи обаче обстоятелствата по двата случая не са идентични и решението за Чоков не може автоматично да бъде приложено към Коцев.

Благомир Коцев определи отстраняването му като извършен преврат във Варна от Даниел Славов – Дънката

„Отстраняването ми е било подготвяно и е трябвало да се случи още днес като наказание за непокорството ми пред бизнесмените, които претендират да управляват Варна от сенките“, заявява Коцев.

По думите му техните маски са паднали, но не докрай. „Затова последната ще я сваля аз. Нека да е ясно на всички. Тази вечер във Варна бе извършен преврат от Даниел Славов – Дънката. Натискът, който той е оказал върху ОИК във Варна, може да бъде потвърден не само от самите членове, но и от партийните лидери в София, чиито формации днес гласуваха за моето отстраняване. Олигархията във Варна е по-силна отвсякога, по-силна от групировките през 90-те, по-силна от всяка национална власт за 37-те години демокрация в България.“

„Отстраняването ми е плод на желанието им да владеят цялата община и кметството, както са свикнали да го правят от десетилетия. Основната им цел, разбира се, е овладяването на всички общински средства и финанси. Вчера на Общинския съвет беше гласуван огромен заем, с който да реализираме всички инфраструктурни проекти, по които работим през последните две години. Сега всички тези средства ще бъдат усвоявани така, че да отиват в джобовете именно на тези кукловоди, които ще сложат пионка на мястото на кмета и ще управляват Варна една година. Всеки един цент ще гледат да отиде в техните джобове, а не при варненци“, обясни Коцев.

По думите му Варна никога не е имала независим кмет преди този мандат и припомни кои са били градоначалниците в годините назад и с кого са били свързани.

„Още от времето на Кирил Йорданов, който беше кмета на ТИМ, след това Иван Портних - кметът на Дънката, всички знаят това, това са обществени тайни, не е новост. Този град винаги се е владял по този начин - чрез страх, чрез овладяване на администрацията, защото Варна е далеч от София. Искат Варна да остане феодално общество и тези феодали искат Варна да остане тяхно феодално владение завинаги“, заяви Коцев.

Адвокатът на Благомир Коцев

По тези сигнали, заради които е взето решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за отнемане пълномощията на кмета на Варна, тя е трябвало да се произнесе до 25 ноември миналата година, каза пред журналисти в крайморския град Марин Пандов, адвокат на Благомир Коцев. Той уточни, че по казуса още днес ще бъде внесена жалба в ОИК, която трябва да оформи преписката и да я изпрати в Административния съд. Втората инстанция по това дело е Върховният административен съд, като жалбата не е нужно да бъде изпращана до ЦИК.

Обжалваме и основния акт, и предварителното изпълнение на решението на ОИК, каза още адвокатът. По думите му производствата първоначално се движат заедно, но след това се разделят, тъй като съдът трябва да се произнесе по предварителното изпълнение по-бързо. Пандов уточни, че сроковете са инструктивни, но по принцип решение за предварителното изпълнение би следвало да има до един месец. През това време председателят на Общинския съвет няма право да проведе процедурата, фиксирана в ЗМСМА за избор на общински съветник или зам.-кмет, който да поеме функциите на Благомир Коцев до местните избори догодина.

Пандов уточни, че през този период кмет на Варна ще бъде посочен от Коцев негов заместник, в случая Снежана Апостолова. Ако влезе в сила решението на ОИК, може да се пристъпи към другата процедура, каза още юристът.

Той изтъкна, че до настоящата ситуация се е стигнало заради огромното забавяне в работата на ОИК. Ако беше спазен срокът 25 ноември 2025 г., щяха да се проведат частични местни избори и варненци щяха да решат кой да управлява града, посочи адвокатът. Той не коментира защо това не е било сторено, но изтъкна, че в жалбата до комисията и съда това забавяне е посочено като аргумент. Има много пороци в това решение на ОИК и в цялата процедура, каза още адвокатът. Според него нито Коцев, нито адвокатите му са били призовани на заседанието на комисията. По думите му те е трябвало да бъдат уведомени, тъй като кметът има право да присъства както лично, така и да изпрати становище. Това е процесуално нарушение, допълни Пандов.

Кога ще има нови избори за кмет на Варна?

През 2027 г. предстоят редовни местни избори в страната, на които варненци отново ще имат възможност да избират кмет на града.

Ако решението за отстраняването на Коцев бъде потвърдено след обжалването му, Общинският съвет ще трябва да избере кмет, който да управлява до редовните избори през 2027 г.

„Ако сега не започне истинската битка срещу мутрите във Варна, следващият кмет на морската столица, който и да е той, ще трябва да започне всичко отначало, докато градът не бъде окончателно превзет и откъснат от България. Аз няма да се откажа от борбата за Варна, както знам, че не се отказвате и вие“, каза в заключение той.

Ще се кандидатира ли Благомир Коцев за нов мандат?

Попитан дали всичко това ще го мотивира да се кандидатира за нов мандат, той отговори: „Разбира се, че ще ме мотивира. Аз се надявам да мотивира най-вече варненци да гласуват, да имат критично мислене, да се интересуват, да четат между редовете. Да вникнат и да разбират как и защо се случват процесите в нашия град“.

Благомир Коцев каза, че ще се кандидатира за нов мандат, ако варненци го поискат. „Нека те да кажат“.

Политически реакции след отстраняването на Благомир Коцев

Министър-председателят Румен Радев

"Пред Коцев има въпроси, касаещи казуса „Баба Алино“ и друго незаконно строителство, но аз съм убеден, че отговорът на тези въпроси не трябва да става по такъв начин", каза той. По думите му има такива проблеми в много български общини.

"Очаквам партиите, които имат членове и тази ОИК, много ясно да заявят своите мотиви да отстраняването на Коцев от поста. Ние трябва да знаем тези мотиви. Ние трябва да чуем, като общество, мотивите на тези партии защо свалиха Коцев от кметския пост", каза Радев. Той подчерта, че "Прогресивна България" няма представители в ОИК-Варна.

По думите му Коцев дължи отговори на много въпроси, но премиерът не одобрява "начинът, по който се подменя вота на гражданите".

ГЕРБ

В позиция на ГЕРБ се посочва, че партията не подкрепя отстраняването на Коцев и не иска „служебна победа“ в морския град. От формацията припомнят, че още на 22 ноември 2025 г. Изпълнителната комисия е препоръчала на членовете на ОИК от квотата на ГЕРБ да гласуват против прекратяването на кметските правомощия. Според партията решението цели да даде ясен знак, че не желае името ѝ да бъде свързвано с опити за промяна на мажоритарния избор на гражданите.

ДПС

Решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна за отстраняването на кмета на града Благомир Коцев няма никакво отношение към решения, позиции или становища на органи на ДПС. Това се посочва в позиция на пресцентъра на партията. От ДПС заявяват, че действията на членовете на ОИК – Варна пораждат множество съмнения относно мотивите, с които е предприето решението.

„Продължаваме Промяната“

От „Продължаваме Промяната“ публикуваха остра позиция под заглавие „Мафията отвръща на удара“. Според формацията решението на ОИК е ответна реакция срещу Благомир Коцев, след като той е засегнал определени бизнес интереси и е прекратил незаконни сделки с общинско имущество.

От партията определиха като абсурдно използването на отсъствието на Коцев заради задържането му като основание за предсрочно прекратяване на кметските му пълномощия. Според тях подобно решение създава опасен прецедент, при който последиците от действия на държавни органи се превръщат в аргумент за отстраняването на избран от гражданите кмет.

От ПП заявиха, че решението на ОИК ще бъде обжалвано. Те определиха действията срещу Коцев като политическо отмъщение и обвиниха икономически и политически кръгове във Варна в опит да запазят влиянието си в града.

„Да, България“

От „Да, България“ определиха решението като „нов опит за заличаване на избора на хората“. От формацията посочват, че мотивът за отстраняването е използван отпуск от Коцев в периода, когато той е бил задържан в ареста в София. Според тях кметът не е могъл да изпълнява задълженията си заради задържането, чиято незаконност вече е била установена от съда. От партията заявяват, че казусът предстои да бъде разгледан от съда след обжалване.

Кметът на София Васил Терзиев подкрепи Благомир Коцев

„Няма прошка, когато спреш схема на хора, които не са свикнали общият интерес да е по-силен от техния личен. Или си поискаш обратно терен, който принадлежи на града“, заяви Терзиев.

По думите му трудната част на управлението е не само да знаеш какво трябва да се направи, а и да имаш гръбнак да отстоиш интереса на гражданите.

Столичният кмет поздрави Коцев за смелостта му да назове поименно хората, които според него стоят зад оказвания натиск. „Знае какво има срещу себе си и не се отказва да прави правилното нещо“, посочи Терзиев.

Той изрази увереност, че справедливостта отново ще надделее.