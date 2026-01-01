Кметът на София Васил Терзиев изрази подкрепа за Благомир Коцев, след като на 23 ноември Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна прекрати предсрочно пълномощията му като кмет.

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Комисията се позова на отсъствието на Коцев от работа през период, в който той е бил задържан.

„Няма прошка, когато спреш схема на хора, които не са свикнали общият интерес да е по-силен от техния личен. Или си поискаш обратно терен, който принадлежи на града“, заяви Терзиев.

По думите му трудната част на управлението е не само да знаеш какво трябва да се направи, а и да имаш гръбнак да отстоиш интереса на гражданите.

Столичният кмет поздрави Коцев за смелостта му да назове поименно хората, които според него стоят зад оказвания натиск.

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„Знае какво има срещу себе си и не се отказва да прави правилното нещо“, посочи Терзиев.

Той изрази увереност, че справедливостта отново ще надделее.