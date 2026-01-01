Силният вятър обърна две ремаркета на камиони в Старозагорско, съобщиха от полицията.

В 14.09 часа е подаден сигнал за катастрофа на Подбалкански път I-6 - след разклона за Гурково в посока Сливен.

От вятъра празно ремарке на товарен автомобил се е преобърнало в канавка. Няма пострадал.

Водачът е тестван за алкохол, отчетен е отрицателен резултат. На място има екип, който регулира движението

В 15.45 часа е подаден сигнал, че на път II-66 между Оряховица и Подслон също има пътен инцидент - обърнато от вятъра ремарке на товарен автомобил.

Няма пострадали. На място е изпратен полицейски екип.