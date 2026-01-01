Унгарският премиер Петер Мадяр приветства откриването на „нова глава“ в отношенията между Киев и Будапеща по време на среща в Украйна с президента Володимир Зеленски, чиято цел беше да поправи връзките, влошили се по време на управлението на проруски настроения националистически лидер Виктор Орбан, предаде Франс прес.

При първото си официално посещение в Украйна след идването си на власт през май, Мадяр се срещна със Зеленски в украинската област Закарпатие, където живее значителна унгарска общност. До края на Първата световна война районът е част от Кралство Унгария.

Двамата лидери участваха в церемония на гробище в Ужгород, административния център на Закарпатска област.

„Смятам този ден за исторически момент и за великолепна възможност да отворим нова глава в историята и отношенията между нашите две държави“, заяви Петер Мадяр.

От своя страна, Зеленски каза, че се радва на развитието на „важни добросъседски отношения с Унгария“.

Петер Мадяр, консерватор с проевропейска ориентация, отново недвусмислено осъди руската инвазия в Украйна, започнала през 2022 г.

„Унгарският народ категорично осъжда тази ужасна руска агресия, тази война, която вече близо пет години се води срещу цивилни и военни и която Русия води срещу една суверенна и свободна европейска държава“, заяви той.

Посещението беше обявено едва днес сутринта и представлява първата официална визита на унгарски министър-председател в региона от 2015 г. Очаква се Мадяр да се срещне и с представители на местната унгарска общност.

Преди визитата той заяви, че ще поиска Украйна „още тази година или най-късно в началото на следващата“ да въведе нормативни разпоредби, гарантиращи на унгарското малцинство възможността да използва майчиния си език, например в болниците, домовете за възрастни хора или по време на спортни прояви.

Първата официална среща на четири очи между двамата лидери след победата на Петер Мадяр на парламентарните избори през април се състоя в средата на октомври в Брюксел. Преди това Зеленски одобри дългоочакван от Будапеща закон, който разширява езиковите права на националните малцинства в украинската образователна система.

След тази среща Мадяр заяви, че разглежда закона като „първа стъпка към възстановяване на взаимното доверие“.

Унгария поставяше приемането на подобни разпоредби като условие, за да престане да блокира започването на преговорите за членство на Украйна в ЕС. През юни Будапеща оттегли ветото си върху откриването на преговорите, след като двете страни постигнаха споразумение по въпроса за правата на етническото унгарско малцинство.

Впоследствие обаче Унгария блокира по-нататъшния напредък, обвинявайки Киев, че не спазва договореното. През септември Будапеща обяви също, че ще продължи да приема украинци, опитващи се да избегнат мобилизацията, въпреки европейско решение по въпроса.

Съмнения относно затоплянето на двустранните отношения предизвика и неотдавнашният отказ на Будапеща да се присъедини към нов формат за регионално сътрудничество, предложен от Украйна и включващ осем карпатски държави.

Очакваше се тази инициатива, лансирана от Киев с цел укрепване на икономическите връзки със съседите му, да обедини Украйна, Румъния, Сърбия, Полша, Словакия, Чехия, Австрия и Унгария.

Унгарското Министерство на външните работи заяви, че Унгария „не е член на инициативата“, но „внимателно следи нейното създаване и развитие“.

Отношенията между Киев и Будапеща се влошиха особено след 2017 г., когато Украйна, с цел да намали влиянието на руския език, наложи украинския като основен език на средното образование.

По времето на Виктор Орбан Унгария, макар и член на ЕС и НАТО, продължи да поддържа тесни връзки с Русия и след нахлуването ѝ в Украйна.