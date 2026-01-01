Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви пред журналисти мащабна реформа в системата на икономиката.

"С минимални разходи, ние генерираме максимални резултати. С общи усилия ние реализираме най-мащабната структурна реформа в системата на икономиката от 2014 година насам", каза Пулев.

Той обясни, че тя се състои от три направления.

Първото е консолидиране на инвестиционната дейност, която досега е била разпределена между различни структури. Българската банка за развитие, Фонд мениджърът на финансови инструменти в България, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Дирекцията за насърчаване на инвестициите вече са под юрисдикцията на Министерството на икономиката. Създадено е и централно координационно звено за стратегическите инвестиции.

Според него първите резултати вече са видими. Той отчете 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции за годината, 65% повече одобрени инвестиции по механизма за скрининг и 700 млн. евро нови инвестиционни проекти в процес на реализация в Българската агенция за инвестиции. Очаква се те да осигурят над 3500 работни места през 2027 и 2028 г.