Гарантирането на енергийната сигурност е непосредственото предизвикателство пред сектора днес, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова при представянето на доклада за климата и развитието на България на Групата на Световната банка „Просперитет за България: възползване от възможностите на зеления преход и изграждане на устойчивост“.

По думите ѝ енергийната сигурност е пряко свързана с икономическата сигурност и устойчивостта на страната.

Експерти от Министерството на енергетиката са участвали в изготвянето на доклада, посочи Петрова. Тя отбеляза, че дискусиите със Световната банка са предоставили модел, който министерството ще продължи да използва при планирането на развитието на сектора.

Министърът припомни, че управленската програма предвижда представянето на проект на енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г.

България има силен потенциал. Винаги е била последователна в избора си на ядрената енергия и използва потенциала на възобновяемите енергийни източници, като с вятърната енергия малко изоставаме, но се надявам да наваксаме, каза Петрова.

Тя акцентира, че енергийната сигурност и декарбонизацията имат пряко отношение върху качеството на живот.

Петрова съобщи, че скоро в Народното събрание ще бъдат внесени промени в Закона за енергийната ефективност с акцент върху мащабната модернизация на сградния фонд.

Тя подчерта нуждата от нови инвестиции не само в производството, но и в трансформацията на потреблението, като по думите ѝ именно за това е важна ролята на международните финансови институции, за да подкрепят мобилизирането на този финасов ресурс.

Министърът припомни и рекордно ниското равнище на Дунав през лятото, което по думите ѝ е показало необходимостта от сътрудничество заради намалените мощности на ядрените централи.

Петрова постави и въпроса за въздействието на климатичните промени върху енергийната инфраструктура, рисковете за нея и допълнителните инвестиции, необходими за повишаване на устойчивостта ѝ.

България има добри предпоставки за употреба на геотермалната енергия. Страната е богата на хидротермални ресурси с геоложки особености, създаващи потенциал за използване на дълбока геотермална енергия в различни региони, каза още министърът на енергетиката.

Събитието е организирано от посолството на Нидерландия и Нидерландската агенция за предприемачество в „София Балкан Палас“ и е част от тридневна иновационна мисия (24-26 ноември).

Енергийният министър уточни, че в България има 102 находища на минерални води, изключителна държавна собственост, с температури от 20 до 90 градуса.

„Част от тези ресурси се намират в региони с концентрация на оранжерийни стопанства,“ добави министър Петрова.