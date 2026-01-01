Решенията на Народното събрание за избора на 11-те представители на парламентарната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) са публикувани в днешния брой на „Държавен вестник“.

За съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание са обнародвания решенията за избор на Калин Баталски, Иван Ранчев, Емил Дечев, Цветко Лазаров, Таня Радуловска-Мадамжиева и Петьо Славов.

НС попълни квотата си във ВСС с кандидати на „Прогресивна България“ и ПП-ДБ

За прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание са обнародвания решенията за избор на Веселин Вучков, Андрей Янкулов, Екатерина Гетова, Красимир Комсалов и Иван Калибацев.

Парламентът избра своите 11 представители на 20 ноември, а на 21 ноември с избора на представителя на следователите, приключи процедурата по избор на изцяло нов състав на ВСС. Мандатът на досегашния състав изтече преди повече от четири години.