Новата филмова адаптация на древноиндийския епос „Рамаяна“ – „Рамаяна: Раждането на една легенда“ – предизвика разгорещени дискусии в Индия и сред индийските общности по света. В центъра на спора е въпросът докъде може да стигне творческата свобода, когато става дума за една от най-почитаните истории в хиндуизма, предаде Асошиейтед прес.

За милиони хора „Рамаяна“ е много повече от древно предание за битката между доброто и злото. Епосът е дълбоко вплетен в религиозния и културния живот на Индия, а неговите герои, послания и сюжети са част от традициите на поколения индийци. През вековете историята е била преразказвана по различни начини, преминавайки отвъд езиковите и националните граници и оказвайки влияние както върху религията, така и върху обществения и политическия живот.

Новата екранизация е дело на режисьора Нитеш Тивари и излезе по кината по-рано този месец, в навечерието на празника Дивали. Определян като най-скъпия индийски филм, създаван досега, проектът събира популярни боливудски звезди, музиката е поверена на двама носители на „Оскар“, а впечатляващите визуални ефекти са сред основните акценти в продукцията. Втората част се очаква през следващата година.

Сюжетът проследява историята на бог Рама и неговата битка с демоничния владетел Равана, за да спаси съпругата си Сита. Именно интерпретацията на някои от емблематичните персонажи обаче се превърна в ябълка на раздора.

За едни зрители филмът е впечатляващ начин древната история да бъде представена на новото поколение и да достигне до международна публика. За други свободното боравене с първоизточника, приписван на древния поет Валмики, застрашава религиозното послание на епоса.

Сред почитателите на продукцията е 29-годишният ИТ специалист Ашиш Агарвал от Ню Делхи, който вече я е гледал два пъти. Той сравнява визуалните ефекти с тези в продукциите на „Марвел“ и смята, че филмът дава възможност на младите индийци да преоткрият културното си наследство. Според него това е и добър начин чуждестранната публика да се запознае с индийската култура.

На противоположното мнение е 46-годишната учителка Швета Гехлот. Тя е разочарована от начина, по който е представен Равана – в новата версия той изглежда като справедлив владетел, докато в традиционните разкази е олицетворение на злото и надменността. „Създателите на филма трябваше да останат по-верни на първоизточника“, смята тя.

Недоволството вече е намерило отражение и в позицията на хиндуистка организация, която призова за бойкот на продукцията. Оттам предупредиха, че могат да организират протести в цялата страна, ако спорните отклонения бъдат запазени и във втората част.

Дискусията неизбежно върна спомените за телевизионната поредица „Рамаяна“ на режисьора Рамананд Сагар от 80-те години. Тогава неделните сутрини се превръщали в своеобразен национален ритуал – улиците опустявали, магазините затваряли, движението спирало, а някои храмове дори променяли часовете на богослуженията си, за да не съвпадат с излъчването. Милиони семейства се събирали пред телевизорите, за да проследят познатата история.

Новата продукция обаче вече постига сериозен успех и извън Индия. До края на третия уикенд от разпространението си в САЩ филмът е събрал 28 милиона долара, превръщайки се в най-касовата индийска продукция на американския пазар.

Сред зрителите отвъд океана е 31-годишната Малика Айер от щата Ню Хемпшир. Тя се е запознала с голяма част от историята чрез популярната поредица комикси „Амар Читра Ката“, посветена на индийските митове, исторически личности и народни предания. След две гледания на филма Айер го определя като увлекателен и визуално впечатляващ. Тя приветства и по-сложното изграждане на образите на Равана и неговата сестра, вместо те да бъдат представени единствено като въплъщение на злото.

Зрителката обаче признава, че разбира критиките към прекомерното използване на компютърни ефекти и продължителните бойни сцени. Според някои те изместват вниманието от духовното измерение на историята. „Намирам дългите битки за забавни, но разбирам защо някои хора смятат, че прекомерният акцент върху тях е станал за сметка на по-свещените аспекти на историята“, коментира тя.

Не всички специалисти обаче виждат в съвременната интерпретация проблем. Някои американски изследователи на религията смятат, че подобни художествени прочити са естествена част от дългия живот на епоса.

Шубха Патак, доцент по философия и религия в Американския университет във Вашингтон, например приветства по-самостоятелното представяне на Сита. Във филма героинята притежава умения в бойните изкуства и участва активно в битките, вместо да бъде показана единствено като жена, очакваща съпругът ѝ да я спаси.

„Те дадоха на Сита по-голяма независимост – тя не стои просто със скръстени ръце, чудейки се дали съпругът ѝ ще дойде да я спаси“, отбелязва Патак.

Така новата „Рамаяна“ поставя въпрос, който далеч надхвърля границите на киното: може ли една история, съхранявана като свещена в продължение на хилядолетия, да бъде преосмислена за съвременната публика, без да изгуби своята първоначална същност?