Между 300 000 и 400 000 работещи може да останат без нови ваучери за храна за един или два месеца. Това е оценката на Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна, в интервю за NOVA. Над 850 000 служители получават тази придобивка, по данни на асоциацията.

Квотата за ваучери за храна за 2026 г. е изчерпана: Какво означава това за работещите?

Общата квота за 2026 г. е около 818 млн. евро и вече е разпределена, предава Vesti.bg. Годишният лимит се определя със Закона за държавния бюджет, а Министерството на финансите го разпределя между лицензираните оператори по реда на Наредба № 7. Ваучерите се плащат от работодателите. Държавата определя общия лимит и условията за данъчното облекчение.

Кой ще получи ваучери до края на годината

Ако работодателят е направил и платил заявката си и операторът разполага с достатъчно свободна квота, зареждането може да се извърши. Ако операторът вече е изчерпал своя лимит, а Министерството на финансите е разпределило всички квоти за годината, той няма откъде да получи нова. Затова в една фирма служителите може да получат ваучерите си за декември, ако работодателят е платил заявката и операторът има свободна квота. В друга фирма зареждането може да пропадне, ако нейният оператор вече е изчерпал лимита си.

Министерството разпределя квотите по реда, в който операторите подават заявления. За служителите няма класиране по заплата, стаж или доход на семейството. Ако обичайният ден за зареждане е минал, попитайте в счетоводството или в „Човешки ресурси“ дали заявката за съответния месец е платена и дали операторът е потвърдил, че може да я изпълни. Вече заредените суми остават достъпни до изтичане на срока им.

Кой има право на ваучери по принцип

Ваучерите са социална придобивка, която работодателят може да предоставя на хора с трудов договор и на лица по договор за управление. Законът не задължава всяка фирма да ги дава. Ако работодателят предоставя ваучери по данъчно облекчения ред, придобивката трябва да е достъпна за всички наети лица. НАП допуска размерът да зависи от отработените дни или часове, когато правилото е определено предварително и се прилага еднакво. Така двама колеги могат да получат различни суми за един и същи месец, ако са отработили различен брой дни.

Чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане предвижда данъчно облекчение за ваучери до 102,26 евро месечно на човек, равностойността на 200 лева. Ваучерите трябва да са от лицензиран оператор, работодателят да няма публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, а договорената основна заплата за месеца да е поне колкото средната договорена основна заплата за предходните три месеца.

Ще наваксат ли пропуснатото през януари

Асоциацията очаква новите зареждания да започнат през първата седмица на януари, когато бъде отпусната квотата за 2027 г. Пропуснатите суми обаче няма автоматично да се появят по картите. Според Обущарова възможност за частично наваксване има при работодатели, които и сега предоставят ваучерите с месец назад. Ако ваучерите са записани в трудовия ви договор или в приложим колективен договор, проверете какво точно е уговорено за размера и срока на предоставяне.

Какво се предлага за 2027 г.

Правителството предлага общата квота да се увеличи на 1,5 млрд. евро, а работодателите да могат да дават до 200 евро месечно на човек. Според внесения законопроект сумата до 102,26 евро остава необлагаема, а върху частта над нея се начислява окончателен данък от 7%. При ваучери за 200 евро облагаемата част е 97,74 евро, а данъкът върху нея е 6,84 евро.

Промяната все още е предложение. Ако бъде приета, 200 евро ще бъде максималният месечен размер по този ред. Колко ще получава служителят зависи от размера, който работодателят предоставя.