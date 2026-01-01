Бедстващото племе на Канарите отново не успя да се добере до Резиденцията на “Игри на волята”. В последната териториална битка за сезона Зелените претърпяха драматична загуба и ще прекарат седмицата преди финалите на надпреварата в Изолатора, докато техните съперници от Ураганите ще се радват на удобствата на най-желаната локация за четвърти пореден път.

Сблъсъкът на Арената изпита работата в екип, комуникацията, концентрацията и ловкостта на участниците. Въпреки че на няколко пъти Канарите успяваха да натрупат комфортна преднина, грешка при елемента за баланс в ключов момент позволи на Ураганите да си осигурят победата.

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA на бойното поле в Дивия север предстоят два зрелищни индивидуални сблъсъка. Капитаните на двете племена - Жасмина и Пепи, ще се впуснат в тежка и непредвидима директна елиминация, а обитателите на Вишката - Красимир и Йоанна, ще се изправят един срещу друг в решаващ дуел за оставане в играта.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.