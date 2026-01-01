Два инцидента с паднали дървета са регистрирани снощи в община Казанлък. Това написа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов в профила си във Фейсбук.

Единият случай е на източния вход на Казанлък към Стара Загора и касае паднало дърво върху автомобил. Второто произшествие е за паднало дърво на пътното платно по пътя за село Енина.

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„И при двата инцидента няма пострадали граждани. Като областен управител, поддържам постоянна връзка с компетентните институции и следя развитието на обстановката на територията на областта“, посочи Дамянов.

Той допълни, че през изминалата нощ на територията на град Стара Загора няма постъпили сигнали за произшествия, свързани с метеорологичната обстановка.

Калоян Дамянов призова гражданите да бъдат внимателни при придвижване, особено в близост до дървета и необезопасени конструкции, както и при пътуване по извънградската пътна мрежа. А при възникване на опасност да подават сигнал на спешния телефон 112.

Припомняме, че два инцидента с обърнати ремаркета на тежкотоварни автомобили вследствие на силния вятър имаше вчера в област Стара Загора.