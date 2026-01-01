Първи сняг у нас.
Сняг на парцали заваля в село Кошарево, област Перник.
Слаб сняг прехвърча и в София.
Припомняме, че за 23 ноември синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и оранжев код за опасно време и силен вятър в цялата страна.
Опасно време: Кодове за силен вятър в понеделник, после идват рязко застудяване, дъжд и сняг
Оранжев код е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, София град, София област, Перник и част от Смолян.
По морето и в останалата от страната е в сила малко по-слаб жълт код - Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Разград, Търговище, Благоевград и Кюстендил, сочи прогнозата за времето.
Подробна информация за времето и прогнозата за десет дни напред вижте на Sinoptik.