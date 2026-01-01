Поради силния вятър на територията на Национален парк „Пирин“ съществува опасност от падане на дървета и пречупване на клони. Това съобщиха от парковата дирекция. Оттам призовават всички туристи и посетители да бъдат изключително внимателни и да избягват горските участъци.

От Община Банско също отправиха предупреждение за риск от падащи дървета и клони във връзка със силния вятър и очакваните неблагоприятни метеорологични условия. „Призоваваме гражданите и гостите на Банско да бъдат изключително внимателни и да избягват престоя в близост до дървета и съоръжения, които могат да бъдат засегнати от силните пориви на вятъра“, написаха още от Община Банско на официалната си фейсбук страница.

Лоши са условията за туризъм в планините - бурен вятър по билата, мъгли по високите части, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Оранжев код за силен вятър е обявен в голяма част от Централна и Западна България за днес, а в останалата част от страната има предупреждение за потенциално опасно време – жълт код, заради силен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. За област Благоевград е обявен жълт предупредителен код.

Ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра – от сняг, посочиха и от Агенция "Пътна инфраструктура".