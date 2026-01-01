Филип Буков привлече вниманието на последователите си в Instagram с неочаквана промяна във външния си вид. Актьорът се появи на нови снимки с изключително къса платиненоруса коса – доста различна от обичайната му визия.

Към кадрите, заснети във фризьорски салон, Буков добави лаконичния коментар „Май не е лошо“. За музикален фон той е избрал хита „The Real Slim Shady“ на Еминем – намигване, което прави препратката към емблематичния образ на рапъра повече от очевидна.

С новата си визия актьорът определено успя да предизвика любопитство сред последователите си.

Прави впечатление обаче, че публикацията е обозначена като създадена с помощта на изкуствен интелект. Дали технологията е използвана единствено за корекции по снимките, или самата промяна във външния вид е изцяло дигитално генерирана, предстои да стане ясно още при първата публична поява на Буков извън социалните мрежи.