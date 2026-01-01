Проведено е заседание на Координационния механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие за набелязване на мерки за подкрепа и закрила на пострадалото от блудствени действия момиче. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

В него са участвали представители на дирекция "Социално подпомагане" – Сердика, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София град, Държавната агенция за закрила на детето, местната Комисията за борба с противоообществените прояви и Института за социални дейности и практики.

Арестуваха момчетата от видеото със сексуално насилие над 15-годишна

Взето е решение момичето и родителите му да бъдат насочени към работа с психолог и ползване на социални услуги. За останалите деца, участвали в насилствените действия, е изискана информация от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ Сердика провежда пълно социално проучване на случая. Детето и неговите родители са информирани и консултирани за всички възможни мерки за подкрепа. По време на социалното проучване ще бъде събрана информация от всички възможни източници, които включват училището, личния лекар и разширения семеен кръг на детето, за да се преценят най-адекватните действия за закрила и подкрепа на момичето и неговото семейство.

Случаят с тримата непълнолетни, обвинени в блудство с момиче: Трудно ще бъдат заличени всички видеа с насилието

Всички действия на социалните служители са в координация с разследващите органи.

Припомняме, че трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години бяха задържани за срок до 48 часа за блудствени действия спрямо непълнолетно момиче в София. В събота съдът ги остави в ареста.

Случаят е от октомври, когато в апартамент в София се провеждало парти с участието на повече от 10 младежи. По данни на прокуратурата 15-годишното момиче е било в безпомощно състояние, а трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години са обвинени за сексуалното посегателство над него. Случаят стана публично известен след разпространението на видеозаписи от случилото се в социалните мрежи и онлайн платформи. Прокуратурата разпореди спешни мерки за свалянето на клиповете и предотвратяване на по-нататъшното им разпространение, като материалите трябва да бъдат запазени за нуждите на разследването.