Това посещение идва в много важен момент когато предизвикателствата по Източния фланг на НАТО нарастват всеки ден. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО посланик Матю Уитакър, който е в България по покана на военния министър.

Министър Димитър Стоянов акцентира, че динамичната и усложнена среда за сигурност в Черно море изисква засилено съюзническо взаимодействие и допълнителни мерки за гарантиране на сигурността в региона. В този контекст двама обсъдиха допълнителна подкрепа по линия на Алианса за справяне с нарастващите предизвикателства.

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Министър Стоянов благодари на съюзниците от НАТО за бързия отговор на отправеното от България искане за съдействие и изпращането на патрулен самолет P-8 Poseidon.

„Истински оценяваме помощта от НАТО и САЩ, които откликнаха много бързо на нашето искане“, посочи министърът на отбраната и допълни, че България поддържа готовност за реакция при различни ситуации в Черно море, включително за противодействие на безпилотни системи.

“Същевременно имаме необходимост от ускорено придобиване на способности за въздушно разузнаване, които са ключови за откриването и наблюдението на морски дронове. Полагаме усилия бързо да се сдобием с такива системи и да започнем да ги използваме“, подчерта министър Стоянов.

Посланик Матю Уитакър определи Черно море като ясен пример за нарастващите заплахи пред съюзниците. Той изрази загриженост, че последиците от войната в Украйна вече се усещат далеч отвъд непосредствената зона на бойните действия и навлизат навътре в Черно море.

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Двамата обсъдиха напредъка по проектите за придобиване на изтребителите F-16, бойните машини „Страйкър“ и противокорабните ракети NSM. Министър Стоянов подчерта, че за България е особено важно доставките на новото оборудване да се ускорят, така че въоръжените сили да придобият необходимите способности във възможно най-кратки срокове.

“През 2027 г. очаквам България да подпише още две споразумения със САЩ – за въоръжение на изтребителите F-16 Block 70 и за резервни части, необходими за тяхната поддръжка”, посочи Стоянов.

Посланик Уитакър приветства поетия ангажимент на България за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. По отношение на концепцията „НАТО 3.0“ американският дипломат подчерта, че Съединените щати не се оттеглят от НАТО, а очакват европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за общата сигурност.

По думите му целта е да се постигне по-балансирано разпределение на ангажиментите между държавите членки и да се укрепи отбранителният потенциал на Алианса.

Припомняме, че преди дни министърът на отбраната заяви, че няма значение чии са дроновете, ако те представляват заплаха за националната сигурност и уточни, че има разследващ орган, който се занимава с това. Това каза по отношение на дроновете, които поразяват кораби и критиките на опозицията, че управляващите не дават ясното от чии са дроновете.