Амбицията на правителството да модернизираме България чрез привличане на стратегически инвестиции има вече своя партньор в лицето на Саудитска Арабия. В Рияд високо ценят политическата стабилност и дългосрочния управленски хоризонт на българското правителство, което дава доверие и увереност на инвеститорите да реализират общи проекти с България, а възможностите на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия са наистина огромни. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си в Рияд с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Негово Кралско Височество Принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

По време на разговорите бе обсъдено двустранното сътрудничество в енергетиката, създаването на индустриални паркове, производствата с висока добавена стойност, туризма, градоустройството, отбранителната индустрия и дигитализацията. През следващите седмици експертни екипи от Саудитска Арабия ще посетят България, за да преминем към планиране и реализация на конкретни проекти, посочи премиерът. Румен Радев отбеляза също така, че скоростта и мащабите, с които Саудитска Арабия се променя и модернизира, са наистина впечатляващи и публикувана наскоро класация на ООН определя Саудитска.

Министерски съвет

Арабия като световен лидер в дигиталната трансформация и електронното управление.

Българският премиер подчерта, че Саудитска Арабия е ключов партньор на България и ЕС в Близкия изток с решаваща роля за гарантиране на сигурността и стабилността. Румен Радев и принц Мохамед бин Салман споделят общо виждане, че именно свързаността е ключовия фактор за тяхното постигане и за икономическото развитие. Във връзка с това премиерът Румен Радев е поканил принц Мохамед бин Салман да участва в Срещата на върха за свързаността, на която България ще бъде домакин на 8 април следващата година заедно с Европейската комисия. В този контекст Радев посочи ключовата роля на Саудитска Арабия за доставката на енергийни ресурси чрез бъдещия железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция към България и останалата част на Европа. Освен това българският премиер изтъкна и възможността за реализацията и на много други проекти в областта на транспортната, енергийна и дигитална свързаност.

Министерски съвет

“Благодаря на Негово Кралско Височество принц Мохамед бин Салман за поканата за официалното посещение в Саудитска Арабия и изключително топлото гостоприемство”, заяви още премиерът Румен Радев. По думите на българския министър-председател днешната му среща с принц Мохамед бин Салман потвърждава и общата воля от разговора им м.г. на Форума за инвестиции в бъдещето двустранният диалог на най-високо равнище да води към по-прагматично сътрудничество между двете държави.

По-рано през деня в Рияд се състояха и двустранни срещи на български министри с техни саудитски колеги.