Планински спасители помогнаха в неделя на изгубила се около хижа "Рилски езера" туристка да намери пътя към хижата.

Лоши са условията за туризъм в планините - бурен вятър по билата, мъгли по високите части, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Планински спасители помогнаха на дете с навехнат глезен на хижа „Алеко“

В Централния Балкан над 2000 м превалява сняг. През нощта в района на хижа "Алеко" на Витоша, която е на около 1800 м височина, се е образувала тънка снежна покривка.

Очаква се температурите да паднат, от ПСС предупредиха за валежи и снеговалежи.

Най-студено в момента е на връх Ботев - минус 1 градуса, на останалите места сутринта градусите са били около 5-6.

За 23 ноември синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и оранжев код за опасно време и силен вятър в цялата страна. Оранжев код е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, София град, София област, Перник и част от Смолян. По морето и в останалата от страната е в сила малко по-слаб жълт код - Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Разград, Търговище, Благоевград и Кюстендил.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа силен до бурен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг, но след обяд границата ще се снижава. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.