Готова ли е София за първия сняг и зимните предизвикателства? Това ще стане ясно днес (23 ноември), когато кметът на столицата Васил Терзиев ще представи подготовката на града за предстоящия зимен сезон.

Брифингът е насрочен за 16:00 часа в базата на общинското дружество „Софекострой“ на ул. „Шеовица“ № 4. В него ще участват още заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

След представянето е предвидена обиколка на базата и демонстрация на специализираната техника за зимно почистване на София.