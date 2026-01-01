Старият музей на Акропола отново отваря врати след основен ремонт с четири нови изложби, съобщи гръцкото издание "Прото тема". Очаква се гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис официално да открие пространството.

Историческата сграда, първата в съвременната гръцка държава, построена специално за музей, се намира югоизточно от Партенона. Тя е затворена от 2008 г., когато експонатите са преместени в съседния Нов музей на Акропола. Сега, след почти 19 години, тя отново отваря врати след основно обновяване.

За отбелязване на новия етап в развитието на музея са подготвени четири различни изложби. Първата изложба, озаглавена „Атина: градът като идея“, представя археологически находки от Атина, повечето от които се показват за първи път. Чрез изложбата посетителите ще могат да проследят развитието на Атина, нейната природна и градска среда, институциите и религиозните ѝ обичаи, както и обществения и духовния живот на града.

Втората изложба, която ще бъде постоянна, представя каменни архитектурни елементи и надписи от Акропола. Те хвърлят светлина върху историята на сградите в светилището, както и върху обществения и личния живот в древна Атина. Сред експонатите са обществени документи, решения на съвета и парламента, споразумения с други градове, надписи, свързани с финансови и правни въпроси, списъци на длъжностни лица, дарения, направени от тях, постаменти в чест на заслужили хора и лични надписи, наред с други експонати.

Технологичните нововъведения са в центъра на третата изложба, озаглавена „Партенонът оживява“. Създадена с участието на Техническия университет на Крит, тя използва съвременни технологии, за да изследва и представи Партенона.

Програмата от изложби за откриването завършва с изложба на съвременно изкуство, организирана съвместно с организацията NEON. Тя представя последната част от трилогията „Древни цивилизации и съвременно изкуство“ на иракско-американския художник Майкъл Раковиц. Изложбата е посветена на истории за хора, напуснали родината си, и на това как предмети от различни исторически, географски и археологически среди оформят разкази, които произтичат не само от географски места, но и от исторически събития. В основата ѝ са древната тухла – или тухлената зидария – и глината като строителни материали, с които се изграждат постройки, истории и спомени.

Строителството на Стария музей на Акропола започва през 1865 г. във вдлъбнатина в източния край на Свещената скала по проект на архитекта Панагис Калкос, припомня "Прото тема". То завършва през 1874 г. Този първоначален музей се оказва твърде малък, за да побере археологическите съкровища, които разкопките непрекъснато разкриват. Затова през 50-те години на XX век той е разширен по съвременен проект на архитекта модернист Патроклос Карантинос.

В продължение на почти век и половина тази каменна сграда, чийто облик остава на заден план пред великолепните паметници около нея, съхранява прочутите скулптури на Фидий от скулптурния пояс на Партенона, впечатляващите кариатиди и всички други произведения от най-славния период на древната цивилизация. Именно значението на тези експонати и нуждата посетители от цял свят да могат да им се възхищават в подходяща обстановка карат Константинос Караманлис да предложи построяването на нов музей през 1974 г. Изминават още 35 години, преди впечатляващият, съвсем нов Музей на Акропола най-сетне да отвори врати с тържествена церемония през юни 2009 г.

Старият музей е затворен от юли 2007 г., след като приключва работата по разглобяването, опаковането и пренасянето на експонатите. Оттогава до преди няколко години, когато започват ремонтните дейности, залите му се използват за съхранение на старинни предмети, открити при разкопки в Атина.