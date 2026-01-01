Моторист без книжка, с четири предишни нарушения, бе задържан след гонка с полицията вчера в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Мъжът е на 45 години, неправоспособен и е управлявал мотоциклет под въздействие на алкохол. Спрямо него е взето административно отношение за 11 извършени по време на гонката нарушения по Закона за движение по пътищата, сред които преминаване на червен сигнал, неспиране на знак "стоп", неспазване на маркировката.

Той бил забелязан от автопатрул да се движи с поставени лепенки на регистрационната табела на мотоциклета по бул. "Освобождение". Мъжът отказал да изпълни полицейското разпореждане да спре, не реагирал на подадената звукова и светлинна сигнализация, увеличил скоростта и се насочил към бул. "Санкт Петербург". Координирано от дежурната оперативна част на дирекцията, в неговото преследване се включили и други автопатрули, както и служители на сектор "Специализирани полицейски сили". В зоната на кръстовището на бул. "Христо Ботев " и ул. "Любен Каравелов" мотористът бил заловен, като преди това той блъснал изчакващи на червен светофар три автомобила.

Установено е, че извършителят е на 45 години и не притежава свидетелство за правоуправление, като за последната година е бил залавян четири пъти като неправоспособен водач. При тестването му с дрегер е отчетено наличие на над 1,3 промила алкохол. Мъжът е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотици, дал е кръв за химически анализ.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.

В началото на октомври полицията задържа млад моторист, предизвикал нощна гонка с полицията в Пловдив. След преследване 24-годишният водач се блъснал с мотора в задната част на една от патрулките и заедно с 35-годишната си спътничка паднали на земята. Тогава младежът също нямаше необходимата категория за управлявания мотоциклет.