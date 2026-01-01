Във Варна състоянието на "Аспаруховия мост" отново е на дневен ред. Още през месец юли стана ясно, че се предвижда основен ремонт на съоръжението, но той още не е започнал. Жителите на кварталите “Аспарухово” и “Галата” са притеснени, че реконструкцията се бави, а мостът се руши. Кога ще започнат ремонтните дейности, как ще се организира движението в този период?

На косъм от трагедия: Бетон се откърти от Аспаруховия мост и се стовари върху кола (ВИДЕО)

“Притесненията на хората вече са огромни предвид това, че наскоро паднаха парчета бетон и нанесоха щети. Ремонтът на моста от необходим вече стана спешен. Всеки ден тук минават стотици коли. Напрежението е много голямо и мостът спешно трябва да се ремонтира, за да издържа на това натоварване”, обясни Мария Георгиева от квартал “Аспарухово”, предава БНТ.

Йордан Стратиев, директор на ОПУ - Варна, припомни, че в началото на годината е възложен конструктивен анализ за състоянието на моста.

“Единодушното и категорично становище е, че мостът не е опасен”, каза Стратиев.

Той обясни, че това не означава отлагане на ремонта и допълни, че са предвидени средства в бюджета за ремонта.