Патрул на Пето РУ – София и лека кола са катастрофирали на кръстовището на бул. „Мадрид” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, след полицейско преследване в центъра на столицата. Автомобилът се е оказал краден.

Преследването започнало, след като водачът отказал да спре за проверка след полицейско разпореждане, подал газ и опитал да избяга. По време на бягството той преминал на червен светофар в района на Ректората, без да се стигне до сблъсък с други участници в движението.

Преследването приключило на кръстовището на булевардите „Мадрид” и „Евлоги и Христо Георгиеви”, в района на градинката до Театър „София”, където отнетият автомобил се ударил в ограда, а в катастрофата попаднал и полицейският патрул.

Автомобилът бил откраднат от село Петърч, като сигналът за посегателството е подаден още сутринта. По-късно колата била засечена от камерите за видеонаблюдение в столицата, а около 14:00 часа полицията получила информация за местоположението ѝ.

По първоначални данни зад волана бил мъж с криминални регистрации. Направеният му тест за наркотици отчел положителен резултат за метамфетамин.

От МВР ще дадат брифинг по случая.

Очаквайте подробности!