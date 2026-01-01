Експлозия на борда на руски кораб, акостирал във военноморската база в Бенгази, Източна Либия, вероятно е причинена от атака с безпилотни летателни апарати. Това съобщиха властите в източната част на страната, позовавайки се на резултатите от предварителното разследване на инцидента, станал рано в неделя.

Според официално съобщение на правителството, назначено от Камарата на представителите в Либия, плавателният съд е пътувал обратно към Русия и е спрял в пристанището на Бенгази за зареждане с гориво и провизии. Престоят е бил в рамките на съществуващите споразумения за морско сътрудничество между двете държави.

Първоначално местните служби съобщиха за експлозия и пожар в склад за боеприпаси във военноморската база. По-късно правителството на Източна Либия уточни, че според предварителните данни взривът е станал на борда на руския кораб и че се предполага използването на дронове.

The Russian Russian Project 20380 Steregushchiy-class corvette Mercury in Benghazi, Libya exploded today in what has been attributed to a Ukrainian strike. The corvette, which was in port after escorting shipments to the northeastern port held by Khalifa Haftar’s forces, has reportedly sunk, although definitive details on that have yet to emerge. Should the incident be confidently attributed to Ukraine, the strike would mark a notable expansion of Ukrainian strike capabilities. — OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2026

Според Ройтерс двама медицински източници са съобщили за пострадали при инцидента, но няма загинали. Броят и националността на ранените не са уточнени.

Властите увериха, че съоръженията на пристанището и военноморската база, както и складовете към тях, не са засегнати и функционират нормално след потушаването на пожара и обезопасяването на района.

Компетентните органи по сигурността и военните структури са получили разпореждане да започнат цялостно разследване и да координират действията си с руските власти за провеждането на съвместно разследване. Целта е да бъдат установени обстоятелствата около инцидента, произходът на атаката и отговорните за нея.

Правителството на Източна Либия определи случилото се като сериозно посегателство срещу националния суверенитет и нарушение на сигурността на пристанищата и безопасността на морското корабоплаване.

В официалното изявление се подчертава, че Либия не е страна във войната между Русия и Украйна, нито в друг въоръжен конфликт извън границите си. Властите заявиха, че няма да допуснат либийските пристанища, територия и териториални води да бъдат използвани за уреждане на международни конфликти.

Правителството обяви, че си запазва правото да предприеме необходимите правни и дипломатически действия и да потърси отговорност от всички, за които бъде установено участие в планирането, извършването или подпомагането на нападението.

До момента няма официално установена отговорност за предполагаемата атака. Не са представени и окончателни резултати от разследването.