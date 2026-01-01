Поклонението пред Ловчанския митрополит Гавриил, който почина рано тази сутрин след кратко боледуване, ще бъде в понеделник, 23 ноември, от 16:00 до 20:00 ч., в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч. Това съобщават от Ловчанската епархия в официалната си страница във Facebook.

Опелото и погребението на митрополита ще бъдат уточнени от Светия синод, се казва още в съобщението.

Утре, 23 ноември, Светият синод ще се събере на извънредно заседание, за да уточни този въпрос. По думите на българския патриарх Даниил най-вероятно опелото ще бъде във вторник в Ловеч. На извънредното заседание ще бъде определен и наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол.

В днешния следобед миряни и духовници се поклониха пред Ловчанския митрополит Гавриил в параклиса „Св. цар Борис“ в Синодалната палата в София.