Единадесет души загинаха при сблъсъци след ареста на един от десетимата най-издирвани от ФБР бегълци в северозападната част на Мексико, съобщи в събота Министерството на отбраната, предаде ДПА.

Седем предполагаеми престъпници и четирима военнослужещи са загинали, след като силите за сигурност задържаха Фаусто Исидро Меса Флорес, известен с прозвището „Чапо Исидро“, по време на операция в град Гуасаве, в щата Синалоа.

Въоръжени групировки са оказали съпротива на операцията и блокирали пътища в няколко населени места. Местни медии съобщиха за опожарени автомобили и стрелба, включително изстрели от военни хеликоптери.

Бейзболен мач в Гуасаве беше прекратен заради насилието. Телевизионни кадри показаха как играчите напускат бегом игрището, докато се чуват силни гърмежи.

По-късно правителството на щата Синалоа съобщи, че ситуацията е под контрол, въпреки че силите за сигурност продължават да са разположени в района.

Меса Флорес е бил арестуван заедно с двама предполагаеми свои съучастници – негов братовчед, за когото се смята, че е негов заместник, и негов шурей, за когото се предполага, че е управлявал финансите на групировката. И тримата са били транспортирани със самолет до Мексико сити и предадени на федералните прокурори, разследващи организираната престъпност.

Смята се, че Меса Флорес ръководи наркокартела в Гуасаве, свързан с престъпната организация „Белтран Лейва“. В миналото той е бил съперник на намиращия се в затвора наркобос Хоакин „Ел Чапо“ Гусман.

Американската Агенция за борба с наркотиците определи ареста му като „сериозен удар“ по престъпна мрежа, обвинявана в контрабанда на фентанил и други наркотици в САЩ.

ФБР беше обявило награда от 5 милиона долара за информация, която да доведе до залавянето му. Мексиканските власти съобщиха, че срещу него има издадена национална заповед за арест и отправено от САЩ искане за екстрадиция.