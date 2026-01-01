Днес следобед ще бъде предимно слънчево, но от запад облачността постепенно ще се увеличава. Вятърът ще е слаб, в близост до северните планински склонове и умерен от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София - около 14°. През следващото денонощие ще бъде ветровито с умерен и силен югозападен вятър, който след обяд с преминаването на студен атмосферен фронт ще се ориентира от северозапад и още ще се усили. Облачността над страната ще бъде предимно значителна. През нощта на много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в северозападните райони придружени с гръмотевици. През деня утре (23 ноември, понеделник) ще вали и в източните райони, там преди обяд ще има повече слънчеви часове. Температурите през нощта ще бъдат между 5° и 10°, преди обяд ще достигнат до 15°-20°, но около и след обяд от северозапад бързо ще се понижават и на отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България ще има гръмотевична дейност и условия за градушки. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За 23 ноември синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и оранжев код за опасно време и силен вятър в цялата страна. Оранжев код е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, София град, София област, Перник и част от Смолян. По морето и в останалата от страната е в сила малко по-слаб жълт код - Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Разград, Търговище, Благоевград и Кюстендил.

НИМХ

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа силен до бурен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг, но след обяд границата ще се снижава. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, преди обяд с повече слънчеви часове. Ще има валежи от дъжд, след обяд на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, след обяд ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 12°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Във вторник ще е ветровито с умерен и временно силен вятър от северозапад и ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще е променлива, без съществени валежи. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 3° и 8°. В сряда вятърът ще отслабне и ще стихне. Сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. През деня от запад ще започне увеличение на облачността, но ще е все още без валежи. Минималните температури ще са още по-ниски, в отделни котловини до минус 6° - минус 7°; максималните няма да се променят съществено.

През следващите дни до края на седмицата ще е предимно облачно, в равнините и мъгливо. До събота ще духа до умерен вятър от юг-югоизток и ще се затопли, но в неделя с усилване на вятъра от североизток отново ще застудее.

През нощта срещу четвъртък в Западна България ще започнат валежи от сняг, които до обяд в четвъртък с повишението на температурите в Северозападна България и по високите полета ще преминат в дъжд. Там се повишава вероятността за поледици. През деня валежната зона ще обхване по-голямата част от Южна България. В петък и събота валежите ще са почти повсеместни, предимно от дъжд, в северозападните райони - от дъжд и сняг. През нощта срещу неделя и в неделя с понижението на температурите почти навсякъде в Северна България и по високите полета дъждът ще премине в сняг, а в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието ще продължи да вали дъжд.