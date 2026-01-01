Хиляди хора преминаха през центъра на Лисабон въпреки проливния дъжд, за да протестират срещу растящите разходи за живот, задълбочаващата се жилищна криза и ниските заплати, предаде Ройтерс.

Организаторът на демонстрацията, най-голямата португалска синдикална конфедерация CGTP, призова за по-високи заплати и пенсии, по-ниски цени на основни стоки и услуги и мерки за ограничаване на разходите за жилища.

Според синдикатите в протеста са се включили хиляди участници, които са преминали по две от главните булеварди на Лисабон с чадъри и дъждобрани. Полицията не е публикувала оценка за броя им.

„Работим повече, имаме повече разходи и не ни остават пари за ежедневния живот“, заяви 44-годишният фабричен работник Мануел Гомеш, според когото политиките на дясноцентристкото правителство са влошили ситуацията.

„Заплатите ни са ниски, цените на дизела и бензина продължават да растат, а също и разходите за жилища и всичко останало. Трябва да променим това“, каза той.

Според Евростат средните годишни доходи в Португалия през 2025 г. са били с 37% под средното равнище за Европейския съюз. Инфлацията е достигнала 3,8% през октомври, основно поради поскъпването на храните и енергията на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток.

Португалия се сблъсква и с една от най-тежките жилищни кризи в Европа. От 2017 г. насам цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти, а наемите по новите договори почти са се удвоили, като особено силно са засегнати младите хора.