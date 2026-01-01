Софийският районен съд наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвинените в блудство три непълнолетни лица.

Трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години са задържани за срок до 48 часа за блудствени действия спрямо непълнолетно момиче в София, съобщи пред журналисти вчера говорителят на Софийска районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Момчета на 14, 15 и 16 години са с обвинения след блудството с тийнейджърка в София

Съдът изцяло се солидаризира с аргументите на прокуратурата по отношение на направените искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за трите обвиняеми непълнолетни лица, каза тази вечер пред медиите дежурният прокурор Георги Георгиев.

В принципен план такава тежка мярка на непълнолетно лице се взема много рядко, трябва да има някаква изключителност на случая по закон. Съдът съвсем правилно прецени, че такава изключителност действително има по това дело, допълни прокурор Георгиев.