Безплатно обучение по безопасно шофиране ще се проведе в Русе на 22 ноември (неделя). То ще започне в 11:00 часа в зала „Свети Георги“ на Областната администрация.

Инициативата е под мотото „Карам безопасно“ и ще се състои за първи път в крайдунавския град по предложение на областния управител проф. Любомир Владимиров.

„Пътната безопасност е споделена отговорност и започва преди всичко с отговорността и личния пример на всеки от нас. Изключително важно е да инвестираме в превенцията и повишаването на информираността на участниците в движението“, коментира проф. Владимиров.

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Той определи обучението като възможност повече хора да обогатят знанията си за безопасното шофиране, да повишат пътната си култура и да получат практически съвети. Според него подобни инициативи имат реална обществена стойност, тъй като безопасността на пътя не зависи единствено от санкциите и контрола, а и от образованието, дисциплината и взаимното уважение.

Обучението ще бъде водено от Владимир Кулев – един от малкото международно сертифицирани инструктори в България по безопасно шофиране и динамично управление на автомобил на писта.

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„Зад всяка статистика за пътнотранспортни произшествия стоят човешки съдби, а нашата обща цел трябва да бъде по-малко инциденти и повече спасени животи“, посочва Кулев.

Програмата включва теоретична част и обхваща теми, свързани с правилната позиция на водача зад волана, поведението на автомобила при различни атмосферни условия, правилното укрепване на товари и техниките за управление. Ще бъдат разгледани още начините за предотвратяване на аквапланинг, менталната подготовка на шофьора и реакциите при опасни ситуации.

Желаещите да участват могат да се запишат на www.karambezopasno.com.

Инициативата се организира съвместно с компанията „Driving Skills“ и е част от мерките, предвидени от областния управител на Русе за подобряване на пътната безопасност. Тя е насочена към повишаване на знанията и уменията на водачите и изграждане на по-отговорно поведение на пътя.