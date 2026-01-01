Ловчанският митрополит Гавриил почина рано тази сутрин след кратко боледуване, съобщиха от Българската православна църква – Българска патриаршия.

Той беше приет за лечение във Военномедицинска академия в София с тежък панкреатит. Впоследствие състоянието му се усложни и той беше поставен в изкуствена кома.

„Негово Високопреосвещенство ще остане в историята на Българската православна църква – Българска патриаршия като изряден архиерей, ревностен монах, горещ молитвеник, духовник с дълбока и искрена вяра и истински Христов последовател, който не само със словото си, но и с целия си живот, слово и дела благовестеше евангелската истина", се казва в съобщението.

Днес (22 ноември, неделя), след 14:00 ч. тялото на новопреставилия се архиерей ще бъде положено за поклонение в параклиса „Св. цар Борис“ в Синодалната палата в София.

През следващите дни Светият Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия ще се събере на извънредно заседание, на което ще определи деня и часа на опелото и погребението на митрополит Гавриил, както и наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол, се допълва в съобщението.

Живот, учение и духовен път на митрополит Гавриил

Ловчанският митрополит Гавриил е роден на 16 юли 1950 г. в София със светското име Цветан Методиев Динев. Детството си прекарва в тогавашна Чехословакия, където живее със семейството си от 1953 до 1966 г. След завръщането си в България завършва Висшия институт по архитектура и строителство през 1973 г.

Пътят му към монашеството започва още по време на студентските години, когато се запознава с епископ Партений Левкийски, който става негов духовен наставник и изповедник. През 1973 г. се установява в Клисурския манастир „Света Петка“ край Банкя, където посвещава живота си на православната вяра. На 27 декември 1979 г. приема монашеско пострижение с името Гавриил. През 1980 г. е ръкоположен за йеродякон, а впоследствие и за йеромонах. Същата година е назначен за игумен на Клисурския манастир.

През 1984 г. завършва задочно Софийската духовна семинария, след което специализира богословие в Московската духовна академия. През 1986 г. защитава докторска дисертация и е възведен в архимандритско достойнство. От септември 1986 г. до 1991 г. е предстоятел на Българското църковно подворие в Москва. По време на служението си там полага усилия за обновяването на църковния комплекс, изграждането на нова сграда и параклис, както и реставрацията на храмовите икони.

След завръщането си в България през 1991 г. е назначен за протосингел на Софийската митрополия, а от 1994 г. отново поема игуменството на Клисурския манастир „Света Петка“. На 19 октомври 1998 г. в Рилския манастир е ръкоположен за епископ с титлата „Макариополски“ и става викарий на Софийския митрополит. На 21 януари 2001 г. е избран за Ловчански митрополит, а на 28 януари същата година изборът му е канонически утвърден.

През следващите години митрополит Гавриил заема редица отговорни позиции в Българската православна църква. През 2007 г. оглавява Работната група по въпросите на религиозното образование към Светия синод, от 2009 г. ръководи Върховния църковен съвет, а през 2011 г. поема и Културно-просветния отдел на Синода. На 26 март 2015 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ за личния си принос и заслугите към духовното развитие и израстването на града.

Митрополитът беше един от най-изявените членове на Светия синод – два пъти попада в тройката кандидати за избор на патриарх.

Поклон пред паметта му!