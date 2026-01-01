От 7:00 до 11:00 ч., за ремонт на дилатационни фуги на мостовото съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“ на Софийския околовръстен път се въвежда временна организация на движение. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ремонтните дейности ще се извършват поетапно в двете платна на пътя, като трафикът ще се осъществява двупосочно в платното, в което не се работи. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената сигнализация, посочват от АПИ.

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От МВР съобщиха, че във връзка с ремонта на дилатационните фуги предстои затваряне на участък от Софийския околовръстен път в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“. Движението в посоченото направление ще остане преустановено до пълното отстраняване на повредите по пътната инфраструктура и възстановяване на безопасните условия за преминаване.

Регулирането на движението ще се осъществява от екипи на „Пътна полиция“ – Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), които ще следят за спазването на въведената временна организация и ще подпомагат водачите. От СДВР призовават шофьорите да се съобразяват с поставената пътна сигнализация и указанията на полицейските служители на място.

През октомври тази година Столичната община призова АПИ за незабавно обезопасяване и ремонт на компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над бул. „Симеоновско шосе“.