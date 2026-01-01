Драгоманското блато отново е достъпно за любителите на природата, след като в началото на този месец обновената посетителска инфраструктура беше официално открита от WWF България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ в партньорство с Община Драгоман.

Сред основните нововъведения са дървена наколна пътека и образователният маршрут „Живото блато“, които отново дават възможност на посетителите да се разходят сред тръстиките и да се запознаят с богатото биоразнообразие на най-голямата карстова влажна зона в България. Достъпът до съоръженията е безплатен.

Старата посетителска инфраструктура беше унищожена при пожар през 2020 г. Тя е изградена през 2006 г. от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, а възстановяването ѝ стана възможно благодарение на стотици дарители, доброволци, бизнес партньори и международния проект WaterLANDS, финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Драгоманското блато е един от шестте пилотни обекта в Европа, включени в инициативата за възстановяване на ключови влажни зони, информират от сдружението.

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Новият маршрут включва информационни табели с образователни и интерактивни елементи, които насочват към допълнително дигитално съдържание. Чрез него посетителите могат да научат повече за обитателите на блатото, историята на неговото възстановяване и значението на влажните зони за природата. Представени са любопитни факти за местните видове, сред които риби, птици и завръщането на жерава в района.

Посетителите ще могат да се включат и в изследователската дейност на природозащитните организации, като подават информация за нивото на водата и наблюденията си върху местното биоразнообразие. Предвидени са и възможности за участие в доброволчески инициативи, информационни събития и дарителски кампании.

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

По време на откриването беше представена и интерактивната аудиовизуална инсталация „Блатоскоп“. Тя позволява Драгоманското блато да бъде разгледано през различните сезони от четири различни места, част от които са труднодостъпни за посетителите. Инсталацията наподобява оптичните инструменти на естествоизпитателите от XVIII век и съчетава изкуство и природа. Създадена е в рамките на научно-творческа резиденция от Мария Налбантова, Антони и Георги Райжекови. Благодарение на мобилния си характер тя може да бъде представяна в училища, на фестивали и различни обществени събития.

От WWF България подчертават, че обновената инфраструктура цели да привлече повече хора към природното богатство на района и да повиши осведомеността за значението на влажните зони. Те пречистват водата, намаляват риска от наводнения, съхраняват биоразнообразието и осигуряват възможности за отдих и образование.

От Сдружение за дива природа БАЛКАНИ посочват, че сред основните цели е възстановяването на образователните дейности на открито и ученическите посещения. Близостта на Драгоманското блато до София създава добри условия за зелени училища, екологично образование и природосъобразен туризъм през всички сезони.