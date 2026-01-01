Има победи, които носят медали, и победи, които изпълват с гордост цели градове. Такава е историята на 12-годишния Ивилин Маджаров – момчето от Ямбол, което се изкачи на световния връх и доказа, че възрастта няма значение, когато зад мечтите стоят талант, характер и неуморен труд.

Той се завърна в България, дни след като стана световен шампион по скокове на батут. Заедно с Елена Михайлова от Русе спечелиха златен медал в смесените синхронни скокове при 11-12 годишните на световното първенство в китайския град Нанджинг. Българската двойка записа исторически успех, след като дисциплината беше включена за първи път в програмата на първенството.

„Чувството, когато станеш световен шампион, е огромно, защото за мен това е за първи път на такова голямо състезание. Аз много се зарадва като разбрах, че ставам световен шампион. Най-големите предизвикателства и трудности бяха смяната на батутите, защото там батутите са съвсем различни“, каза пред БНТ малкият голям шампион.

За Ивилин Маджаров световната титла е първи подобен успех в голямо международно състезание. В Китай той и партньорката му Елена се пребореха с още 17 двойки, а във финала постигнаха 45,6 точки.

С гордост, аплодисменти и много вълнение Ямбол посрещна своя млад спортен герой. Шестокласникът от ОУ „Любен Каравелов“ превърна мечтата си в реалност и заслужи признанието на своя град, училище, съучениците, учители и родители.

Вчера училищният двор на ОУ „Любен Каравелов“ се превърна в сцена на истински празник. Стотици посрещнаха с бурни аплодисменти, български знамена и песни своя световен шампион. За Ивилин това бе специален момент – не просто завръщане в училище, а среща с хората, които се гордеят с него и следят с вълнение пътя му към големите спортни върхове.

От ръководството и екипа на ОУ „Любен Каравелов“ изразиха искрената си гордост от постижението на своя възпитаник и подчертаха, че неговият успех е вдъхновение за всички ученици.

Ивилин показва на своите връстници, че големите върхове са достижими, когато човек има смелостта да мечтае и силата да работи за мечтите си. Така Ямбол има още една причина да се гордее. Защото сред неговите улици, училища и спортни зали растат деца, способни да покоряват света. А Ивилин Маджаров вече го направи!