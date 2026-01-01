Петима турски военни са загинали при катастрофата с армейски хеликоптер по време на учебен полет край Ескишехир, Северозападна Турция, съобщи държавната телевизия ТРТ Хабер.

По информация на Министерството на отбраната на Турция вертолетът е от тип AS-532 и е на турските военновъздушни сили.

Инцидентът, за който причините все още не са ясни, е станал около 20:00 ч. местно време (19:00 ч. бълг.).

Останките на хеликоптера са били открити, а спасителните операции продължават.

На място са изпратени екипи на полицията и жандармерията.