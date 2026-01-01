Пистите в Пампорово вече побеляха, след като температурите в курорта паднаха под нулата и започна изкуственото им заснежаване. Ако метеорологичните прогнози се сбъднат, ски сезонът може да бъде открит между 10 и 15 декември. Това съобщи изпълнителният директор на „Пампорово“ АД Стефан Присадов.

Оръдията за изкуствен сняг работиха и през деня след рязкото застудяване. Тази сутрин в курорта е измерена минимална температура от минус 8 градуса, показват данните на Планинската спасителна служба.

Минус 8 градуса минимална температура е измерена в Пампорово и на Рожен

От „Пампорово“ АД очакват заснежаването да продължи през следващите седмици, ако се запазят прогнозите за ниски температури. Възможността за откриване на ски сезона зависи не само от очакваните снеговалежи, но и от условията за обработване на пистите с изкуствен сняг.

Очакванията са за силен зимен сезон, посочи още Присадов. По думите му резервациите към момента показват засилен интерес към курорта, въпреки че ранните записвания са започнали по-колебливо.

И тази зима в Пампорово се очакват предимно български туристи. Сред чуждестранните посетители ще има основно гости от Великобритания, Ирландия, Турция, Гърция и Израел.