Заради отсъствието на обявен за общодържавно издирване свидетел бе отложено за друга дата на заседанието по делото, в което бившият кмет на Кърджали инж. Хасан Азис и още трима бивши общински служители са обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост.

Отсъствието на един от обвиняемите отложи заседанието по делото срещу бившия кмет на Кърджали

Тримата обвиняеми са бившият главен счетоводител на Общината Валентин Иванов и още двама бивши финансови контрольори. Свидетелят е обявен за издирване, след като не се яви и на предишното заседание в началото на октомври, на което бе докладвано, че по информация на съседи не живее на известния на съда адрес и досега не е бил откриван на него.

Мъжът е собственик на фирмата, договорите с която са в основата на обвинението срещу четиримата. Тя е извършвала сеч на дървета в дерета и гробищни паркове в населени места на община Кърджали и ги е доставяла до кметства и детски градини.

В съдебната зала и прокуратурата, и адвокатите на обвиняемите, подчертаха важността на показанията на обявения за издирване свидетел и настояха да бъде разпитан. Това бе и мотив съдът да насрочи следващото заседание за 22 януари 2027 г.

Делото е по обвинение, че бившият кмет Хасан Азис и Валентин Иванов, бивш главен счетоводител на общинската администрация, са присвоили между януари 2018 г. и януари 2019 г. общо 78 704 лв.

Разпитват свидетели по делото срещу срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

Те са обвинени и в безстопанственост, като в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, вследствие на което са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лв.

Финансовите контрольори са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в размер на 11 184 лв. и 24 420 лв.