Близо 90 процента от студентските общежитията в "Студентски град" към момента нямат парно и топла вода или има прекъсвания на услугата, съобщи председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Ангел Стойков. Той уточни, че няма ясен отговор кога топлоподаването ще бъде възстановено.

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Стойков допълни, че вече има сигнали за проблеми с електрическата мрежа в отделни общежития, тъй като при липса на парно, студентите ползват за отопление и подгряване на вода електрически уреди, които натоварват инсталацията. Заради проблема студенти са заявили готовност да се включат в протест срещу "Топлофикация София" в петък, който се организира през социалните мрежи, предава БНР.

"Доста колеги имат желание да се включат към протеста. От повече от месец апелираме и сигнализираме за това, че топла вода и парно няма и явно се стига дотам, че отново на улицата ще се решават проблемите, въпреки че този проблем можеше да бъде много по-рано решен и да не се стига до такива действия", каза Стойков.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков съобщи още, че е поискана среща с представители на "Топлофикация София", но отговор от там засега няма.