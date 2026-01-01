Общинският съвет одобри Община Бургас да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 14 878 798 евро от "Фонд ФЛАГ" за финансиране и съфинансиране на девет инвестиционни проекта. Предложението бе внесено от кмета Димитър Николов.

Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на собственото участие на Общината в проекти, финансирани по програми на Европейския съюз и национални програми, както и за покриване на невъзстановими, но присъщи разходи по тях.

Одобреното финансиране е насочено към подобряване на градската инфраструктура, образованието, транспорта, пътната безопасност, качеството на въздуха и икономическата среда в Бургас.

Един от проектите е за устойчива и интелигентна градска инфраструктура за активност, здравословен начин на живот и образование. Предвидено е също изграждането на иновативен високотехнологичен академичен център, който да обедини съвременни образователни и технологични инициативи.

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В списъка е включен и проектът "Бургас в подкрепа на икономическата активност, както и инициативата за интелигентна градска инфраструктура за устойчив транспорт и пътна безопасност в общината.

Друга част от инвестициите са свързани със създаването на интегрирана иновативна инфраструктура за наука, технологии и предприемачество под името "ИноБургас - Бъдещето започва от тук". Предвидени са и мерки за подобряване на качеството на въздуха чрез прилагане на зелени мерки, както и за устойчива градска мобилност и преход към климатично неутрално общество.

По време на сесията кметът на Бургас Димитър Николов даде за пример сградата на НХК, където се провеждат заседанията на Общинския съвет. Преди 13 години тя е била в много лошо състояние, а обновяването ѝ е осъществено с европейско финансиране и кредит.

"Този кредит беше върнат и погасен. Вие усетихте ли го? Жителите усетиха ли го?", попита Николов, като подчерта, че решаващи са финансовата дисциплина и правилното управление на средствата.

Кметът припомни, че когато е поел управлението на общината, бюджетът е бил 60 млн. лева. Според него използването на изгодни финансови инструменти позволява да се реализират проекти, които иначе биха се забавили или останали без необходимото финансиране.

Като пример той посочи и спортна зала "Младост", а за следващ подобен проект определи спортна зала "Бойчо Брънзов". Николов обърна внимание и на ролята на "Фонд ФЛАГ", който осигурява средства за одобрени проекти.