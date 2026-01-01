Министерският съвет одобри 1,1 млн. евро за увеличаване на капитала на специализираната болница по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“.

Средствата са предназначени за завършване на първия етап от преустройството и пребазирането на лечебното заведение и за въвеждането му в редовна експлоатация.

Болницата е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 5,11 евро всяка.

С отделно постановление правителството одобри и допълнителни 95 932 евро по бюджета на Министерството на младежта и спорта. Парите са за изплащане на обезщетения на служители на министерството по Закона за държавния служител и Кодекса на труда.