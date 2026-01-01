Собственикът и главен редактор на сръбската медия „Информер“ Драган Й. Вучичевич е бил задържан сутринта на 25 ноември в Белград. Телевизията, сайтът и вестникът са известни с близостта си до Сръбската прогресивна партия (СПП) и с подкрепата си за бившия президент Александър Вучич.

Задържането е извършено по разпореждане на Втората основна прокуратура в Белград, съобщи телевизия N1. Новината беше коментирана и от Александър Вучич, който заяви в парламента, че Вучичевич е арестуван единствено заради журналистическата си работа.

Думите му предизвикаха бурни аплодисменти от депутатите от управляващото мнозинство на Студентската листа. „Това ми говори достатъчно с какви идиоти си имаме работа“, заяви Вучич. Някои депутати от Студентската листа упрекнаха председателя на парламента Александър Чупич, че не е реагирал на обидата.

„Информер“ и атаките срещу протестиращите

Медията беше сред най-активните защитници на досегашното управление и често атакуваше участниците в антиправителствените протести. Особено остри бяха публикациите ѝ след трагедията на железопътната гара в Нови Сад, при която загинаха 16 души.

Вместо да поставя във фокуса си въпросите за институционалната отговорност, „Информер“ представяше протестиращите като заплаха за държавата и определяше студентските блокади като опит за „цветна революция“ и предизвикване на гражданска война.

Dejan Vukelić, zamenik glavnog urednika Informera, uključio se uživo u Info jutro kod Staše i otkrio prve detalje hapšenja Dragana J. Vučićevića. Kako je saopštio, Vučićević je presretnut i odveden u Policijsku stanicu Voždovac, dok razlozi hapšenja još nisu poznati. #informer https://t.co/2zT1xIz4Th — Informer (@InformerNovine) November 25, 2026

Сред спорните практики на медията бяха публикации с лични документи на студенти, опити за дискредитиране на независими журналисти и публични атаки срещу съдии, чиито решения не съвпадат с политическите интереси на управляващите.

Критики предизвика и отношението към Дияна Хрка – майката на младеж, загинал при трагедията в Нови Сад, която настояваше за справедливост. Вместо съчувствие и журналистическа солидарност тя стана обект на публични нападки.

След срутването на козирката на железопътната гара на 1 ноември 2024 г. в Нови Сад започнаха антиправителствени и антикорупционни протести. В публикациите си „Информер“ разпространяваше имената и снимките на студенти, придружени от обидни квалификации. В телевизионните предавания участниците в протестите и противниците на СПП често бяха наричани с обидни определения, включително „усташи“.

Критиците на медията я определят като „медийна отрова“. В края на март 2025 г. студенти организираха многочасов протест пред сградата на „Информер“ в Белград.

Санкции за нарушения на журналистическите правила

След парламентарните избори на 25 октомври и последвалата смяна на властта Регулаторният орган за електронни медии (РЕМ) започна да налага санкции на телевизия „Информер“ заради излъчваното съдържание.

На 16 ноември регулаторът наложи 15-минутна забрана за излъчване на предаванията „Инфо утро“ и „Сръбски дневник“. На медията беше забранено и да излъчва реклами в продължение на седем дни заради нарушаване на предизборната тишина в специалното предаване „Колеж“.

В началото на ноември РЕМ вече беше забранил излъчването на предаването „Колегиум“ за 25 дни, както и рекламите за пет дни.

Между 10 септември и 25 октомври 2026 г. „Информер“ е нарушил Кодекса на сръбските журналисти 209 пъти, показва мониторинг на Съвета по печата.

През втората половина на 2024 г. медията е извършила 1314 нарушения в общо 805 публикации, сочи последният доклад на организацията.