Земетресение с магнитуд 2,6 е регистрирано в района на Смолян на 25 ноември 2026 г. в 10:27 ч. Това съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

Земетресение край Смолян

Епицентърът е бил на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София.

„Беше много сериозно. Хората са уплашени“: Две земетресения разлюляха Смолян (КАРТА)

По първоначални данни трусът е усетен в Смолян и околните населени места.

Районът на Смолян беше разлюлян от няколко земетресения и през последните дни. На 14 ноември бяха регистрирани два труса с магнитуд 2,6 и 3,5. На 18 ноември последва поредица от земетресения, като най-силното беше с магнитуд 3,7 и епицентър в района на село Момчиловци. Трусът беше усетен от жители на Смолян и околните населени места, част от които напуснаха домовете си. На 23 ноември беше регистрирано ново земетресение с магнитуд 2,1, с епицентър на 8,1 км североизточно от Смолян.