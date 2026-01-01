Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пусна пред журналисти в кулоарите на парламента запис на премиера Румен Радев, в който той казва, че няма да се оправдава с предишната власт. „Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишното управление", се чува да казва министър-председателят. "Явно господин Радев пак излъга“, коментира Асен Василев.

Повод за думите на лидера на ПП е изказване от по-рано през деня, в което Радев заяви, че "ЕК е ударил звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно". Премиерът визира предупореждението на ЕК, че България е заплашена с глоба до 25 млн. евро и замразяване на еврофондове.

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Василев призова да бъдат разгледани годишните доклади на Европейската комисия за периода 2021–2025 г. По думите му в тях няма критики към България за бюджетното салдо или за недостатъчни действия от страна на държавата, нито данни за проблем, свързан с процедура по свръхдефицит.

Според лидера на „Продължаваме промяната“ причината за санкцията е посочена в последния доклад на ЕК и е свързана с недостатъчните мерки за ограничаване на дефицита в бюджета за 2026 г. Василев припомни, че по време на обсъждането на финансовата рамка е предупреждавал за този риск.

Той заяви, че дефицитът е можел да бъде свит до 3%, ако не са били предвидени допълнителни 1,5 млрд. евро за издръжка на администрацията. По думите му при такъв сценарий дефицитът е можел да достигне 4,1%, а с дерогацията за военните разходи страната е имала възможност да избегне процедурата по свръхдефицит.

Василев обвини правителството на президента Радев, че е увеличило с 35% средствата за издръжка на администрацията. „Резултата го виждаме в момента. Действия изцяло на неговото правителство“, коментира той.

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Критики отправи и към проекта за бюджет за 2027 г., който определи като по-лош от предходния. Според него заложените параметри ще засегнат инвестициите и потреблението и могат да доведат до рецесия. Василев заяви, че бюджетът не може да бъде поправен между първо и второ четене в парламента, а трябва да бъде върнат в Министерството на финансите и преработен от друг финансов министър. Той добави, че според него министър Гълъб Донев не се справя със задачата.

На въпрос дали настоява за оставката на Донев, Василев отговори, че такава вече е била поискана преди месец. По думите му Радев вероятно ще продължи да разчита на финансовия министър до последно.

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Според Василев правителството може да бъде свалено единствено от гражданите. Той аргументира оценката си с поскъпването на живота, изоставането на ръста на заплатите спрямо инфлацията и свиването на строителството и инвестиционната дейност.

Лидерът на ПП постави под съмнение и реалистичността на заложените в бюджета очаквания към частния сектор. По думите му бизнесът трябва да увеличи инвестициите си с 3 млрд. евро спрямо 2026 г., да внесе 1,5 млрд. евро повече данъци и да повиши заплатите на работниците с още около 3 млрд. евро. Василев заяви, че не вижда как компаниите ще изпълнят тези очаквания, докато, по думите му, са натоварвани прекомерно.

В края на брифинга той коментира и възможността за законодателни промени, като посочи, че подобни предложения са били внасяни и преди и са получавали подкрепата на ПП, но не са събирали достатъчно гласове. Според него бъдещата им подкрепа зависи от позицията на „Прогресивна България“, която разполага със 131 депутати.