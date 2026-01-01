От ОДМВР – Стара Загора съобщиха, че 11-годишно момче е станало жертва на кражба в Чирпан.

Случаят е от 23 ноември, когато около 15:00 ч. на улица в града непознат мъж поискал от детето мобилния му телефон с обещанието, че ще го направи така, че да провежда разговори без SIM карта. Момчето доброволно му дало устройството, но мъжът побягнал с него.

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На следващия ден детето подало сигнал в полицията. То е разпитано в присъствието на майка си, а по случая е образувано досъдебно производство за кражба.

Работата по разследването продължава.