Кметът на София Васил Терзиев свиква работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития. Той категорично не приема обвиненията на Министерството на образованието и науката, „че някой съзнателно не решава проблема и търси да употреби справедливото недоволство на студентите за свои политически цели“.

Макар принципал на „Топлофикация София“ ЕАД да е Столичният общински съвет, кметът последователно предлага решения за оздравяването на дружеството. От началото на кризата с топлоподаването Терзиев активно съдейства на МОН за получаването на актуална информация за ситуацията в района на студентските общежития и възможните решения.

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„Не смятам, че някой има намерение да използва студентите за политически цели, нито че те биха позволили това. Липсата на отопление и топла вода през зимата е сериозен проблем за всички засегнати софиянци, но студентите са в още по-трудна ситуация. В общежитията те нямат възможност да монтират бойлер, а често не могат да използват и алтернативни отоплителни уреди заради състоянието на електрическите инсталации. Разбирам студентите и ще направя всичко възможно за намирането на бързо решение. Нашата отговорност е да им осигурим условия, в които да учат и да се развиват. Мащабът на проблемите с топлопреносната мрежа беше видим още в началото на мандата ми. Въпреки че дружеството не е под мое управление, многократно съм търсил и предлагал решения. Беше ясно, че без навременни и адекватни мерки ще стигнем до ситуацията, в която се намираме сега“, заяви кметът на София.

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След отправения от Министерството на образованието и науката призив към Столична община, кметът заявява готовност да събере всички отговорни страни, които да представят наличните данни по казуса. Намирането на работещо решение обаче изисква активното участие и конкретни ангажименти както от страна на Столичния общински съвет, в чиито правомощия е контролът върху „Топлофикация София“ ЕАД, така и от страна на МОН.

Кметът на София нееднократно е предупреждавал за сериозните рискове, произтичащи от финансовото и техническото състояние на „Топлофикация София“, и последователно предлага решения за оздравяването на дружеството. Едва на 19 ноември Столичният общински съвет прие внесения за трети път от кмета доклад за независим анализ на състоянието на дружеството и възможностите за неговото устойчиво развитие.

Столична община е запозната с предизвикателствата пред алтернативното отопление на студентските общежития – както с цената на електроенергията за небитови потребители, така и с риска от претоварване на електрическите инсталации при използването на допълнителни отоплителни уреди.

Столична община очаква Министерството на образованието и науката и ръководствата на висшите училища да представят актуална информация за техническото състояние на общежитията, както и предложения за конкретни мерки, гарантиращи отоплението и топлата вода на студентите, в случай че „Топлофикация София“ не разполагат с план за бързо възстановяване на топлоподаването.

За участие в срещата са поканени министърът на образованието и науката, представители на ректорските ръководства на засегнатите висши училища, Националното представителство на студентските съвети и ръководството на „Топлофикация София“.