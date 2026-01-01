Ако свързвате астропсихологията със зодиакалните знаци, хороскопите и прогнозите за бъдещето, този епизод на NOVA LAB БАЛАНС ще ви покаже, че тази наука разкрива много повече. Гост на Лора Инджова е астрологът и лектор по астрология Веселина Стойчева.

Наталната карта – какво може да ни разкаже за самите нас?

В основата на астропсихологичния подход стои наталната карта. Най-просто казано това е астрологична карта, изготвена според датата, часа и мястото на раждането ни. Която показва разположение на планетите, зодиакалните знаци и астрологичните домове в момента, в който сме се родили.

Астрологичните домове са 12 на брой, и всеки от тях свързан с различни области от живота, а планетите и знаците имат определени символични значения в астрологичната система.

В астропсихологията наталната карта се използва като своеобразен „паспорт“ на човешката личност. През нея се разглеждат емоционалните реакции, вътрешните противоречия и партньорствата в живота на всеки от нас.

Идеята е човек да погледне по различен начин към собствените си реакции и модели на поведение, за да потърси по-добро разбиране за себе си.

Могат ли астрологичните символи да ни насочат към вътрешните ни травми?

Понякога не осъзнаваме напълно защо определени ситуации ни причиняват силно напрежение, защо реагираме по даден начин или защо се връщаме към едни и същи модели. Именно тези вътрешни противоречия са сред темите, които Веселина Стойчева разглежда през наталната карта.

В разговора място намира и прогностичната астрология. Тя се използва за разглеждане на различни периоди от живота ни, както и на моменти, които според астрологията могат да бъдат свързани с повече напрежение или с важни житейски събития.

Тревожността – състояние, което много хора познават от личния си опит

Веселина Стойчева споделя наблюдения от практиката си и представя изследване, което е направила върху астрологични карти на хора с психични затруднения.

Важно е да се направи разграничение: астрологичните тълкувания не са медицинска диагностика и не са метод за лечение на психични разстройства. Когато човек изпитва тревожност или други психични затруднения, помощта от квалифициран специалист остава съществена.

Защо любовта понякога не е достатъчна? Как астрологията разглежда партньорските отношения?

Двама души могат да се обичат, но въпреки това да не успяват да се разберат. Понякога различията в начина на общуване, емоционалните реакции и поведението водят до напрежение, което се повтаря.

В астрологията съществува метод, наречен синастрия - съпоставяне на наталните карти на двама партньори, за да се разгледат отношенията между тях през астрологичната символика.

Планетите, които са свързани с различни страни на човешките отношения

Луната е свързана с емоциите и начина, по който преживяваме близостта. Меркурий – с общуването и изразяването на мислите. Венера се свързва с любовта и привличането, а Марс – с действията и начина, по който изразяваме енергията си.

Чрез съпоставянето на тези елементи астрологичният анализ търси измеренията в отношенията между двама души – къде могат да възникват противоречия и какви различия стоят зад тях.

Ретроградният Меркурий – трябва ли наистина да се страхуваме от него?

Вероятно сте чували предупрежденията, че по време на ретрограден Меркурий не трябва да подписваме договори, да предприемаме важни стъпки или да пътуваме.

Тази тема е особено популярна в интернет и често е представяна по доста драматичен начин.

Веселина Стойчева обяснява как се тълкува ретроградното движение на Меркурий в астрологията и защо според нея е по-добре през този период да бъдем внимателни, без да се поддаваме на излишен страх.

И отправя критика към разпространяването на прекалено категорични и плашещи послания за планетарните движения и затъмненията.

Има ли добри и лоши натални карти?

Хората се интересуват дали определен зодиакален знак или разположение на планетите е добро или лошо. Съществува и представата, че някои имат по-благоприятна натална карта от други.

Според астрологичния подход няма добри и лоши натални карти. Всеки човек има своя индивидуална комбинация от планети, знаци и астрологични домове, която се разглежда като отражение на неговите особености и житейски задачи.

Разговорът засяга и асцендента – понятие, което често се споменава наред със зодиакалния знак. В астрологията той е свързан със знака, който се намира на източния хоризонт в момента на раждането.

Весела Стойчева коментира и популярното твърдение, че асцендентът започва да се проявява по-силно след 30-годишна възраст. Според нейните наблюдения неговите качества могат да се забелязват още от детството, а не непременно да се появяват на по-късен етап.

Миналото или бъдещето – къде губим вниманието си?

Астрологът описва две условни групи хора. Едните са по-силно насочени към миналото и често живеят с чувство за вина за неща, които вече са се случили. Другите са погълнати от мисли за бъдещето и от безпокойство за това, което предстои.

И в двата случая човек рискува да пропусне настоящия момент – единственото време, в което реално може да взема решения и да предприема действия.

Важното е да не оставяме миналото или страховете за бъдещето да управляват живота ни. Вместо това трябва да поемаме отговорност за изборите си и да бъдем активни участници в собственото си развитие.

„Ние трябва да бъдем двигателят в нашия живот. Трябва да вземаме решения, да мислим и да действаме“, казва Весела Стойчева.

А посланието, с което завършва разговорът, е просто: ако искаме нещо в живота ни да се промени, не е необходимо да чакаме идеалния момент. Можем да започнем още днес.

Целия разговор с Веселина Стойчева в NOVA LAB БАЛАНС гледай в YouTube на @novalabofficial.