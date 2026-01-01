Личните данни на 1,2 милиона белгийски граждани са били откраднати, съобщиха местни медии, като се позоваха на дружества за киберсигурност. Уточнява се, че това е най-големият подобен пробив в страната, засечен досега.

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Засегнати са жителите на 82 фламандски общини, а пробивът е бил извършен с помощта на изкуствен интелект. Проверката е показала, че действията са предприети от чужбина и са продължили от 6 до 15 ноември. За извършители се сочат хакери от групата Ghost Hunters ("Ловци на духове"), които не са проникнали в общински сървъри, а в незащитени мрежи на използван от общините външен доставчик на услуги.

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В откраднатите данни се съдържат имена, адреси, дати на раждане, ЕГН, номера на лична карта, номера на банкови сметки, пароли. Тези данни вече се разпространяват в интернет. Атаката е била насочена срещу 50 организации в Белгия, Франция и Швейцария, сред които банки, застрахователи, технологични дружества и фирми за разплащания и за обмен на криптовалути. Половината от целите на хакерите са били в Белгия, уточняват медиите.