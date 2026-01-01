Манчестър Сити продължава да търси най-добрата си форма, а равенството 2:2 с Наполи в Шампионската лига отново показа колко трудно отборът намира пътя към победата. Английският шампион има само един успех в последните си седем мача във всички турнири, а Ерлинг Холанд вече не крие разочарованието си от представянето на тима.

„Не беше достатъчно добре“, призна норвежкият нападател след двубоя. Той посочи липсата на контрол и енергия като част от проблемите на Сити и призова съотборниците си да покажат повече от качествата, с които разполагат.

Сити трябваше на два пъти да наваксва изоставане, за да стигне до точката. След вяло първо полувреме домакините допуснаха гол в 55-ата минута, когато се разписа бившият нападател на Манчестър Юнайтед Расмус Хьойлунд.

Раян Шерки възстанови равенството, но 14 минути преди края Ноа Ланг отново изведе Наполи напред с красиво изпълнение от воле. В 86-ата минута Шерки се превърна в спасител за домакините с впечатляващо индивидуално отиграване, което донесе крайното 2:2.

Холанд: Не успяхме да контролираме мача

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След срещата Холанд призна, че отборът не е успял да наложи желания стил на игра и е позволил на съперника да създаде твърде много опасности.

„Опитахме се да натиснем в края за гол, но не успяхме – не беше достатъчно добре, а и им позволихме да стигнат до положения твърде лесно. Не успяхме да контролираме мача и да атакуваме така, както искаме“, заяви нападателят пред TNT Sports.

Той призна още, че липсата на победи кара футболистите да поставят под въпрос собственото си представяне, но подчерта, че отборът разполага с необходимото качество, за да преодолее трудния период.

„Разполагаме с огромно качество; въпросът е то да бъде разкрито от всеки един играч. Трябва да се съвземем, да запазим позитивна нагласа, да внесем енергия на терена и да дадем най-доброто от себе си“, добави Холанд.

Шерки също не беше доволен

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Героят за Сити Раян Шерки също не остана удовлетворен от представянето на отбора, въпреки важния си гол в заключителните минути.

„Не ме интересува дали ще вкарам гол, просто искам да победим. Играхме добре, но без нужната енергия – трябва да правим повече. Днешният мач беше като последните няколко – трябва да работим повече“, коментира французинът.

Мареска видя и положителни страни

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска не сподели изцяло критичната оценка на Шерки. Италианецът посочи, че отборът е пресирал агресивно и е създал достатъчно положения, за да спечели срещата.

„Според мен отборът се представи добре и в ситуациите, когато не владеехме топката. Създадохме много положения, но беше трудно. Очаквахме Наполи да играе изчаквателно, в дълбок защитен блок“, заяви Мареска.

Той призна, че допуснатите голове са можели да бъдат избегнати, но подчерта, че в подобни срещи е важно отборът поне да не губи точки.

„Има известно съжаление, че не спечелихме, но когато не можеш да победиш, важното е да не загубиш. Вземаме точката и продължаваме напред“, допълни треньорът.