Манчестър Сити продължава да търси най-добрата си форма, а равенството 2:2 с Наполи в Шампионската лига отново показа колко трудно отборът намира пътя към победата. Английският шампион има само един успех в последните си седем мача във всички турнири, а Ерлинг Холанд вече не крие разочарованието си от представянето на тима.
„Не беше достатъчно добре“, призна норвежкият нападател след двубоя. Той посочи липсата на контрол и енергия като част от проблемите на Сити и призова съотборниците си да покажат повече от качествата, с които разполагат.
Сити трябваше на два пъти да наваксва изоставане, за да стигне до точката. След вяло първо полувреме домакините допуснаха гол в 55-ата минута, когато се разписа бившият нападател на Манчестър Юнайтед Расмус Хьойлунд.
Раян Шерки възстанови равенството, но 14 минути преди края Ноа Ланг отново изведе Наполи напред с красиво изпълнение от воле. В 86-ата минута Шерки се превърна в спасител за домакините с впечатляващо индивидуално отиграване, което донесе крайното 2:2.
Холанд: Не успяхме да контролираме мача
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След срещата Холанд призна, че отборът не е успял да наложи желания стил на игра и е позволил на съперника да създаде твърде много опасности.
„Опитахме се да натиснем в края за гол, но не успяхме – не беше достатъчно добре, а и им позволихме да стигнат до положения твърде лесно. Не успяхме да контролираме мача и да атакуваме така, както искаме“, заяви нападателят пред TNT Sports.
Той призна още, че липсата на победи кара футболистите да поставят под въпрос собственото си представяне, но подчерта, че отборът разполага с необходимото качество, за да преодолее трудния период.
„Разполагаме с огромно качество; въпросът е то да бъде разкрито от всеки един играч. Трябва да се съвземем, да запазим позитивна нагласа, да внесем енергия на терена и да дадем най-доброто от себе си“, добави Холанд.
Шерки също не беше доволен
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Героят за Сити Раян Шерки също не остана удовлетворен от представянето на отбора, въпреки важния си гол в заключителните минути.
„Не ме интересува дали ще вкарам гол, просто искам да победим. Играхме добре, но без нужната енергия – трябва да правим повече. Днешният мач беше като последните няколко – трябва да работим повече“, коментира французинът.
Мареска видя и положителни страни
Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска не сподели изцяло критичната оценка на Шерки. Италианецът посочи, че отборът е пресирал агресивно и е създал достатъчно положения, за да спечели срещата.
„Според мен отборът се представи добре и в ситуациите, когато не владеехме топката. Създадохме много положения, но беше трудно. Очаквахме Наполи да играе изчаквателно, в дълбок защитен блок“, заяви Мареска.
Той призна, че допуснатите голове са можели да бъдат избегнати, но подчерта, че в подобни срещи е важно отборът поне да не губи точки.
„Има известно съжаление, че не спечелихме, но когато не можеш да победиш, важното е да не загубиш. Вземаме точката и продължаваме напред“, допълни треньорът.
Haaland is not sad because City drew with Napoli. He has been getting irritated in the previous matches. He is Irritated because he can see what is happening before everyone else can. City have won 1 game in their last 7. They have gone 10 games without a cleansheet. Halaand is seeing is a structural collapse at the club. https://t.co/wpsyLQhGpA— Santo (@utddSanto) November 25, 2026